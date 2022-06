ORF-1-Premiere für französische Krimikomödie am 15. Juni: Audrey Fleurot ist „HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ“

Acht Folgen – jeweils mittwochs ab 22.00 Uhr

Wien (OTS) - Die 38-jährige Morgan Alvaro ist chaotisch, unorganisiert, alleinerziehende Mutter von drei Kindern, unfähig sich anzupassen und akzeptiert nur widerwillig Hierarchien – der Job als Putzfrau scheint somit die einzige Möglichkeit, ihre Familie durchzubringen. Wäre da nicht ihr IQ von 160, den sie bisher allerdings nicht gewinnbringend einsetzen konnte. Als der jungen Frau beim nächtlichen Saubermachen in der örtlichen Polizeidienststelle die Ermittlungsakten vom Tisch fallen und sie daraufhin richtungsweisende Tipps für die Kommissare hinterlässt, ändert sich ihr Leben von Grund auf: Als „HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ“ löst Audrey Fleurot („Ziemlich beste Freunde“) am 15., 22. und 29. Juni 2022 immer mittwochs ab ca. 22.00 Uhr in ORF 1 insgesamt acht spannende Fälle – auf ihre eigene unkonventionelle Art und Weise. Neben Fleurot standen Mehdi Nebbou, Bruno Sanches, Marie Denarnaud, Cypriane Gardin, Noé Vandevoorde und Bérangère McNeese vor der Kamera. Regie bei der französischen Produktion führte Vincent Jamain nach einem Drehbuch von Alice Chegaray-Breugnot, Nicolas Jean und Stéphane Carrié.

Mehr zu den Inhalten der acht Krimi-Episoden:

„Westwind“ (15. Juni, 22.10 Uhr, ORF 1): Morgan Alvaro (Audrey Fleurot) ist chaotisch, unorganisiert und Mutter von drei Kindern. Noch vor dem Morgengrauen geht sie täglich putzen, um die Familie durchzubringen. Ihre eigentlichen Fähigkeiten blieben bei dem ganzen Stress als alleinerziehende Mutter bisher unentdeckt. Doch hinter der schlichten Persönlichkeit steckt eine hochintelligente Frau – mit einem IQ von 160! Durch ein Ungeschick beim Putzen in der örtlichen Polizeidienststelle bekommt sie Einblick in die aktuellen Ermittlungsakten und hinterlässt den Beamten einen entscheidenden Hinweis.

„Tod in der Badewanne“ (15. Juni, 23.10 Uhr, ORF 1): Die Leiche eines Mannes wird in der Badewanne eines Hotelzimmers gefunden, doch hat niemand zum Tatzeitpunkt das Zimmer verlassen. Es stellt sich heraus, dass der Mann unter falscher Identität alte Damen mit Charme um den Finger wickelte, um ihnen Geld aus der Tasche zu locken. Steckt hinter der Tat eine böse Absicht oder der verzweifelte Versuch eines Ehemanns, die Pleite seiner eigenen Firma vor seiner Frau zu verheimlichen? Morgan hat eine geniale Schlussfolgerung!

„Blinde Kuh“ (22. Juni, 22.05 Uhr, ORF 1): Florence Grangeons Töchter werden entführt. Ihr Ex-Mann, mit dem sie seit Jahren in einen Sorgerechtsstreit verwickelt ist, steht schnell unter Verdacht. Doch als die Ermittler den Ex-Mann am Bauernhof einen Besuch abstatten wollen, finden sie seine vergrabene Leiche. Gibt es eine Verbindung zwischen dem Entführer der beiden Töchter und dem Mörder des Mannes?

„Schrecklicher Giftfrosch“ (22. Juni, 23.00 Uhr, ORF 1): Die zunächst angenommene Ursache für den Tod einer Tierärztin in ihrer Praxis stellt sich als falsch heraus, als Morgan ihren Spürsinn in die Ermittlungen einbringt. Schnell finden sich zwei Verdächtige im Umfeld der Tierärztin, doch die Ermittlungen gehen weiter in die Tiefe der menschlichen Psyche, als man annehmen konnte.

„Blutgruppe 0 negativ“ (22. Juni, 0.10 Uhr, ORF 1): Der neue Fall dreht sich um den mysteriösen Mordversuch an einem alleinlebenden Mann, der in der Vergangenheit seine Ehefrau so brutal behandelte, dass sie sich das Leben nahm. Schnell schließt das Ermittlerteam auf die Tochter des Mannes, die versucht haben könnte, ihren Vater aus Rache zu töten. Das unerwartete Auftauchen einer zweiten Tochter stellt die Ermittlungen jedoch auf den Kopf.

„Erotische Albträume“ (29. Juni, 22.05 Uhr, ORF 1): Nachdem die Leiche des Immobilienmaklers Alex Viniali gefunden wird, findet sich schnell eine Reihe von verdächtigen Personen im Umfeld des Mannes. Seine Stalkerin könnte aus Wut über Zurückweisung die Tat begangen haben, und als Hooligan machte sich der Mann in der Vergangenheit etliche Feinde bei Schlägereien. Morgans Spürnase führt das Ermittlerteam jedoch auf eine ganz andere Spur.

„Molotowcocktail“ (29. Juni, 23.00 Uhr, ORF 1): Um die Schuldlosigkeit eines jungen Mannes zu beweisen, geht das Ermittlerteam über die Grenzen ihrer Befugnisse. Dabei lässt es unerlaubte Untersuchungen durchführen, befragt unbefugte Zeugen und schnüffelt auf abgesperrten Tatorten herum.

„Auch ein blindes Huhn ...“ (29. Juni, 0.05 Uhr, ORF 1): Zwei Menschen werden mit ihrem eigenen Auto angefahren und kommen ums Leben. Der Fall wirft etliche Fragen auf und wird noch komplizierter, als sich herausstellt, dass die einzige Zeugin blind ist.

