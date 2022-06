INTERSPAR baut Lager in Loosdorf weiter aus

Erweiterung des Angebots der Onlineshops

Salzburg (OTS) - INTERSPAR erweitert das Angebot der INTERSPAR-Onlineshops Haushalt & Freizeit sowie weinwelt.at. Aus diesem Grund verdoppelt Österreichs führender Hypermarktbetreiber die angemieteten Lagerflächen im Logistikzentrum Loosdorf (NÖ) auf 8.000 m2. Bereits im September des vergangenen Jahres hat INTERSPAR das Lager des Onlineshops weinwelt.at nach Loosdorf verlegt und damit auf die steigende Online-Nachfrage reagiert. Auch in puncto Nachhaltigkeit bietet INTERSPAR eine Innovation: So werden ab Herbst Mehrwegverpackungen beim Weinversand getestet. Das Projekt läuft in Kooperation mit der FH Oberösterreich sowie der Österreichischen Post.



Ab sofort bekommen Kundinnen und Kunden, die im INTERSPAR-Onlineshop für Haushalt & Freizeit auf interspar.at bestellen ihre Produkte aus dem Logistikzentrum Loosdorf zugeschickt. Mit diesem Schritt bündelt INTERSPAR die Lagerflächen der beiden Onlineshops für Haushalt & Freizeit sowie weinwelt.at und baut diese gleichzeitig weiter aus. „Auf weinwelt.at finden unsere Kundinnen und Kunden ab sofort zusätzlich eine komplette Gewürzwelt mit einer exklusiven Auswahl an Gewürzen aus Österreichs Regionen und aller Welt. Im Onlineshop für Haushalt und Freizeit bieten wir in Kürze – pünktlich zum Einkauf der Schulsachen für das kommende Schuljahr – unseren gesamten Schul- und Bürobedarf online an“, erklärt INTERSPAR Österreich Geschäftsführer Mag. Johannes Holzleitner. Insgesamt werden in beiden Onlineshops künftig mehr als 9.000 Produkte verfügbar sein.

Größeres Lager – Versand innerhalb von 24 Stunden

Die Lagerfläche in Loosdorf wurde verdoppelt und erstreckt sich ab sofort auf über 8.000 m2. „Wir freuen uns sehr über die Erweiterung der Lagerfläche im niederösterreichischen Loosdorf. Da die beiden Onlineshops die Bestellspitzen zu verschiedenen Zeiten im Jahr haben, ist das Lager über das gesamte Jahr sehr gut ausgelastet. Das sichert langfristig Arbeitsplätze“, erklärt Alois Huber, Geschäftsführer der SPAR-Zentrale St. Pölten, zu der das Lager in Loosdorf organisatorisch gehört. Durch die Bündelung der Lagerkompetenz können nun auch die Bestellungen über den INTERSPAR-Onlineshop Haushalt & Freizeit – analog zu den weinwelt.at-Bestellungen – innerhalb von 24 Stunden versendet werden.

Test von Mehrwegverpackungen beim Weinversand

Ab Herbst wird testweise ein Teil der Bestellungen im INTERSPAR-Onlineshop weinwelt.at in stabilen, faltbaren Mehrwegboxen mit gepolsterten Innenfächern verschickt. Die Empfängerinnen und Empfänger der Mehrwegboxen können die leeren Verpackungen zusammenfalten und in den mitgelieferten Beutel verstauen – eine Anleitung ist beigelegt. Die Boxen können über Post-Geschäftsstellen oder SB-Zonen der Post retourniert werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit die Mehrwegverpackung beim nächsten Einkauf einfach an der Rezeption im INTERSPAR zurückzugegeben. Dann werden die Verpackungen gereinigt und kommen erneut in den Versand. Mittels Online-Fragebogen können die Empfänger:innen der Mehrwegboxen dem Projektteam ihre Erfahrungen mitteilen. Mit dem Test sammelt INTERSPAR wichtige Erfahrungen für Mehrweg-Logistiklösungen für alle INTERSPAR-Onlineshops. Der Test wird im Rahmen des Projekts „Green Pack“ in Kooperation mit der FH Oberösterreich sowie der Österreichischen Post durchgeführt. „Im Vorfeld haben wir eine Marktforschungsstudie durchgeführt, um die Anforderungen der Konsument:innen an die Verwendung von Mehrwegverpackungen zu erheben“, erklärt der Leiter des Logistikums an der FH Oberösterreich Prof. (FH) Franz Staberhofer. „Der E-Commerce Markt boomt und den Schwung wollen wir auch in den Lebensmittelversand mitnehmen. Gerade der Weinversand ist dafür ein sehr wichtiges Produktsegment. Daher ist dieser Test auch für uns ein sehr wichtiger Schritt. Wir sind sehr auf die Akzeptanz der Kund:innen gespannt, die bisherige Resonanz stimmt uns positiv“, ergänzt der für Paket und Logistik zuständige Post-Vorstand Peter Umundum.

