Die respektvollsten Orte Österreichs

Mehr als 50 Projekte bereits als „Ort des Respekts“ nominiert. Einreichfrist endet am 10. Juli

Wien (OTS) - Seit 18. Mai sucht die zivilgesellschaftliche Initiative Respekt.net wieder die „Orte des Respekts“ in Österreich. Initiativen, Organisationen und Personen, die täglich ihren Beitrag für ein respektvolles Miteinander und Zusammenleben leisten, können ihr Engagement noch bis 10. Juli auf ortedesrespekts.at einreichen.

Dank dem Hauptsponsor Raiffeisen NÖ-Wien werden auch wieder mehrere Projekte mit Geldpreisen prämiert. Das Unternehmen Greiner aus Oberösterreich ruft einen eigenen Sonderpreis für Bildungsprojekte aus. Gesamt werden 11.000 Euro an die ausgezeichneten Initiativen ausgeschüttet.

Mehr als 50 Projekte befinden sich bereits auf der Webseite und sind in der Landkarte des Respekts dargestellt. Die bisher eingereichten Initiativen reichen von Vorarlberg bis Wien und setzen sich für benachteiligte Kinder, Menschen mit Beeinträchtigungen, eine nachhaltige Zukunft und eine bessere Bildung ein.

Eine Jury, bestehend aus Respekt.net-Mitgliedern, Sponsorenvertreter:innen und Persönlichkeiten aus der Zivilgesellschaft, prämiert gemeinsam mit der Bevölkerung via Online-Voting die respektvollsten Projekte aus ganz Österreich. Ab 24. August startet das Voting für alle nominierten „Orte des Respekts“. Das Ergebnis und die ausgezeichneten Projekte gibt das Team von Respekt.net am 19. September bekannt, im Oktober folgt die feierliche Auszeichnung im Rahmen einer Abschlussveranstaltung in Wien.

„Orte des Respekts“ ist eine Kampagne von Respekt.net und findet seit 2014 bereits zum 5. Mal statt. Alle zwei Jahre werden Initiativen aus der Zivilgesellschaft vor den Vorhang geholt, um sich und ihr Engagement der Bevölkerung zu zeigen und anderen ein Vorbild zu sein.

www.ortedesrespekts.at

Initiativen können einreichen auf: Ort des Respekts werden

