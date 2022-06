About Drinks - Am Freitag geht's los!

ABOUT DRINKS - Das Spirituosenfestival findet am 17.+ 18. Juni in Graz statt

Graz (OTS) - Das hochkarätige Spirituosenfestival “About Drinks” öffnet am Freitag, den 17. Juni 2022 in der Grazer Seifenfabrik seine Pforten. Es beginnt ein Gipfeltreff der vielleicht weltbesten Spirituosenhersteller:innen. Hier warten 76 hochprozentige Marken und hunderte Sorten Liquids darauf verkostet und entdeckt zu werden. Im einzigartig historischen Ambiente der Seifenfabrik sind in Punkto Drinks alle vertreten, die Rang und Namen haben und spannende Newcomer. Live-DJs und ein Food & Lounge Bereich sind ebenfalls mit dabei.

Endlich geht‘s los!

Der Sommer startet und die Gläser füllen sich mit den angesagtesten Drinks. Mit The Churchill Bar und Stern Bar sind einige der top Bars vertreten und was ihre Bartender dort ins Glas zaubern ist die hohe Kunst der Mixology. Darüber hinaus vertreten sind Köstlichkeiten, die solo getrunken angemessene Beachtung verdienen. Daher schenkt ein Reigen illustrer Gin, Rum, Whisky, Tequila und Aperitif-Produzent:innen an ihren wahrlich berauschenden Ständen aus, was die Welt der Getränke an Geschmack hervorbringt.

About Drinks erleben!

Ein wenig fachsimpeln oder einfach der Musik lauschen und sich in guter Gesellschaft sich des Lebens erfreuen. Was will man mehr? Vielleicht einen guten Snack oder frische Luft im Grünen? Alles was die Herzen höherschlagen lässt ist da. Ein Event für alle, die Spirituosen und einen guten Drink zu schätzen wissen, für Profis und Liebhaber:innen und alle, die einfach eine gute Zeit haben möchten.

Tickets sichern!

Die Tickets für ABOUT DRINKS – Das Spirituosenfestival sind online unter www.about-drinks.at/tickets, an der Abendkassa, sowie in allen öticket Vorverkaufsstellen erhältlich. Neben Einzelkarten werden auch Gruppentickets (5+1 gratis) angeboten. Website: www.about-drinks.at



Rückfragen & Kontakt:

Sophie Schattschneider

+43 (0)660 988 18 90

s.schattschneider @ hsg-events.at