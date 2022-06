Dr. Björn Heppner ist neuer CFO bei NAVAX

Darauf aufbauend ist es als Geschäftsführung jetzt unser Ziel, die Unternehmensgruppe auf das nächste Wachstumslevel zu heben und für den zukünftigen Expansionskurs optimal aufzustellen. Ich freue mich darauf, mich diesbezüglich mit all meinem Know-how aktiv einbringen zu können und Teil dieses Erfolgskurses zu sein Dr. Björn Heppner, CFO NAVAX Unternehmensgruppe

Wien (OTS) - Seit Anfang Mai ist Dr. Björn Heppner (44) der neue Chief Financial Officer (CFO) der NAVAX Unternehmensgruppe und löst damit Martin Petsch ab, der sich neu orientieren wird. Der in Stuttgart aufgewachsene Österreicher verantwortet die Bereiche Finance & Controlling, HR sowie das Project-, Process- und Quality Management.

Erste Berufserfahrungen hat der begeisterte Marathonläufer, nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien, als Gründer eines Start-ups im Kommunikationsbereich Gesundheit mit mehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesammelt.

Dem Gesundheitswesen ist der zweifache Vater auch in Folge treu geblieben und war die letzten 12 Jahre bei VAMED im internationalen Krankenhaus-Projektgeschäft tätig. Dort hat er als Leiter des Bereichs „International Project Development“ weltweit die Entwicklung und den Abschluss von komplexen Public Private Partnership (PPP) und Private Equity finanzierten Klinikprojekten umgesetzt.

Die letzten drei Jahre hatte der sportliche Familienmensch die stellvertretende Leitung der Finanzabteilung inne und unter anderem das interne Projekt zur Auswahl und Einführung eines ERP-Finanzsystems verantwortet. Das dabei kundenseitig aufgebaute ERP-Projekt Know-how sowie sein gesamtes Wissen aus dem Projektgeschäft und der Finanzierung wird er nun in die NAVAX Unternehmensgruppe einbringen.

„NAVAX ist mit seinen 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der größten Digitalisierungsexperten für Unternehmensprozesse in Österreich und kann auf mehr als 27 Jahre Erfahrung in diesem Bereich zurückgreifen. Darauf aufbauend ist es als Geschäftsführung jetzt unser Ziel, die Unternehmensgruppe auf das nächste Wachstumslevel zu heben und für den zukünftigen Expansionskurs optimal aufzustellen. Ich freue mich darauf, mich diesbezüglich mit all meinem Know-how aktiv einbringen zu können und Teil dieses Erfolgskurses zu sein “, fasst Dr. Björn Heppner seine neue Rolle als CFO zusammen.

Über die NAVAX Unternehmensgruppe:

NAVAX ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Wien. Mit Niederlassungen im deutschsprachigen Wirtschaftsraum werden österreichische, deutsche und schweizer Kundinnen und Kunden flächendeckend beraten.

NAVAX entwirft, optimiert und digitalisiert Unternehmensprozesse. Vorrangig in den Branchen Finanzindustrie, Produktion, Bau und Professional Services arbeiten mehr als 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Erfolg und Wachstum der Kundinnen und Kunden. Über 1.000 zufriedene Unternehmenskundinnen und -kunden und mehr als 100.000 begeisterte Anwenderinnen und Anwender arbeiten mit den von NAVAX eingeführten Softwarelösungen.

Von Business Intelligence (BI) bis zur Künstlichen Intelligenz (KI). Von der App-Entwicklung bis hin zum Plattformbetrieb. Von der Standardsoftware bis zur Individualsoftware. Von Business-Softwarelösungen für Customer Experience (CX) bis zum Enterprise Resource Planning (ERP) setzt NAVAX zukunftsorientierte Geschäftsmodelle und die damit einhergehenden Geschäftsprozesse seiner Kundinnen und Kunden um.

Mehr Informationen unter www.navax.com bzw. Anmeldung zu unserem Newsletter unter www.navax.com/newsletteranmeldung

Rückfragen & Kontakt:

plein communications

Mag. Nicole Plein

Tel: +43 664 546 48 05

nicole @ plein.at