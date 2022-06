Polaschek wünscht Uni-Athleten bei Kletter-WM viel Erfolg!

Heim WM: FISU World Championship Sport Climbing in Innsbruck ist gestartet

Wien (OTS) - Von 13. bis 17. Juni, also von heute bis Freitag, findet die Innsbruck 2022 FISU World University Sportclimbing, die Universitätsport-WM im Sportklettern im Kletterzentrum der Universität Innsbruck statt. Wissenschaftsminister Martin Polaschek wünscht allen elf Athletinnen und Athleten aus Österreich, die daran teilnehmen, persönlich alles Gute und viel Erfolg. „Erfolgreich studieren und Spitzenleistungen im Sport erbringen – das entspricht ganz dem Motto der FISU „Excellence in Mind and Body“. Ich gratuliere den jungen Athletinnen und Athleten bereits jetzt zu ihren unglaublichen Leistungen und wünsche ihnen einen guten Start und viel Erfolg im Wettbewerb“, betont Bundesminister Polaschek.

„Ich bin überzeugt davon, dass Sie als Spitzensportlerinnen und Spitzensportler des Team Austria ihr Bestes bei den Bewerben in den Disziplinen Speed, Lead und Boulder geben“, so Polaschek, der sich begeistert darüber zeigt, dass es gelungen ist, die FISU WUC Sport Climbing 2022 nach Österreich ins Kletterzentrum Innsbruck zu holen. Das belege auch, „wie professionell der Universitätssport und speziell der Klettersport in Österreich aufgestellt sind.“ Gerade das 2017 errichtete Kletterzentrum Innsbruck mit seinen 5.700 Quadratmetern an reiner Kletterfläche – eines der modernsten und bestausgestatteten Kletterzentren weltweit – biete die perfekte Bühne dafür.

Zwei Studierende des Team Austria aus dem Olympiakader Besonders stolz ist Polaschek darauf, dass im elfköpfigen Team Austria, das nun bei den FISU WUC Sport Climbing 2022 antritt, auch zwei Studierende sind, die dem aktuellen Olympiakader angehören: Laura Stöckler und Tobias Plangger. Auch Hannah Schubert, die Schwester des Olympia-Bronzemedaillengewinners 2022, Jakob Schubert, wird dabei sein.

Star-Percussionist Martin Grubinger bei der Opening Ceremony Für Höhepunkte sorgen aber nicht nur die zu erwartenden Spitzenleistungen der 130 Athletinnen und Athleten aus mehr als 20 Ländern und 78 Hochschulen, die in den Disziplinen Speed, Lead und Boulder der FISU WUC Sport Climbing 2022 teilnehmen. Dafür sorgt allein schon die Opening Ceremony der Unisport-Kletter-WM am heutigen Montag, den 13. Juni um 19 Uhr, bei der Star-Percussionist Martin Grubinger auftreten wird.

Eine umfangreiche Pressemappe steht zum Download bereit auf:

https://www.wucsportclimbing2022.at/de/medien/

www.wucsportclimbing2022.at

www.unisport-austria.at

Rückfragen & Kontakt:

BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Peter Stöckl

Pressesprecher

0664/851 40 53

peter.stoeckl @ bmbwf.gv.at