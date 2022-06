„Starnacht am Wörthersee“ am 16. Juli in ORF 2 erstmals mit Hans Sigl als Moderator

Premiere des neuen Moderationsduos – gemeinsam mit Barbara Schöneberger

Wien (OTS) - Zahlreiche Premieren bei der „Starnacht am Wörthersee“! Am Samstag, dem 16. Juli 2022, stehen in Klagenfurt am Wörthersee ein Schauspieler, ein Stargeiger, eine Austropop-Legende und ein Hit-Produzent live um 20.15 Uhr in ORF 2, im MDR sowie zum ersten Mal im NDR und im SWR auf der neuen, sternförmigen „Starnacht“-Bühne. Hans Sigl moderiert die „Starnacht am Wörthersee“ erstmals an der Seite von Barbara Schöneberger, Geigenvirtuose David Garrett bezaubert mit Klassik, Stefanie Werger feiert Abschied von der Showbühne und Mousse T. performt mit Barbara Schöneberger den Titel „Sex Bomb“. Das Staraufgebot kann sich sehen lassen: Mit dabei sind der britische Popstar Paul Young, Singer-Songwriter Michael Patrick Kelly, Schlagersängerin Vanessa Mai, Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann, die Schweizer Schlagerkönigin Francine Jordi, Entertainer Ross Antony, Schauspielerin und Sängerin Ronja Forcher, „Amadeus“-Gewinner Chris Steger sowie Nik P., der heuer sein 25-jähriges Bühnenjubiläum feiert.

In der „Villa Lido“ in Klagenfurt am Wörthersee präsentierten der Technische Direktor des ORF Harald Kräuter, ORF-Kärnten-Landesdirektorin Karin Bernhard, der ORF-Sendungsverantwortliche Florian Illich sowie die „Starnacht“-Veranstalter Martin Ramusch und Gerfried Zmölnig (ip media) heute, am 13. Juni 2022, die Eckpunkte und Informationen rund um die Veranstaltung sowie die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler. Des Weiteren bei der Pressekonferenz mit dabei waren: der Bürgermeister der Stadt Klagenfurt Christian Scheider, Tourismusverband-Obmann Adolf Kulterer, Geschäftsführer des „Wörthersee Tourismus“ Roland Sint, Matthias Ortner (Matakustix) sowie Musiker Chris Steger, der mit einem Unplugged-Song auf die „Starnacht am Wörthersee“ eingestimmt hat.

Harald Kräuter, Technischer Direktor des ORF: „Für die ‚Starnächte‘ ist die ORF-Technik mit ihrem HDTV-Übertragungswagen FÜ1 in ganz Österreich unterwegs, um die bestmöglichen Bilder auf die Flatscreens, Laptops, Tablets und Handys unserer Seherinnen und Seher zu liefern.“

ORF-Kärnten-Landesdirektorin Karin Bernhard: „Auf die Zuseherinnen und Zuseher wartet ein Hitfeuerwerk mit zahlreichen Publikumslieblingen. Der ORF Kärnten berichtet in der Starnacht-Woche umfassend von dem Spektakel in der Ostbucht. Hintergrundberichte zur Live-Sendung, Interviews mit den Organisatorinnen und Organisatoren sowie Künstlerinnen und Künstlern, Service-Informationen und vieles mehr liefert Radio Kärnten und ,Kärnten heute‘. Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern gute Unterhaltung und unvergessliche Stunden am Wörthersee.“

ORF-Sendungsverantwortlicher Florian Illich: „Nach der 20. ‚Starnacht‘ 2019 und zwei Jahren pandemiebedingter Live-Show-Pause am Wörthersee sind wir alle begeistert, dass es in der beinahe ausverkauften Arena wieder voll losgeht. Ein besonderes Highlight ist natürlich, dass wir Hans Sigl als neuen Moderator an der Seite von Barbara Schönberger gewinnen konnten – auf diese Zusammenarbeit freue ich mich sehr! Zudem wird es einige weitere Premieren geben: Auf das Publikum warten zahlreiche nationale und internationale Acts sowie eine weiterentwickelte Bühne und Arena. Mit dem SWR und dem NDR zeigen neben ORF 2 und dem MDR außerdem zwei weitere Stationen die ‚Starnacht am Wörthersee‘ erstmals live. Es wird ein großartiger Abend!“

ip-media-Eigentümer Martin Ramusch: „Unser Baby ‚Starnacht‘ ist mit 21 Jahren erwachsen geworden. Besonders stolz bin ich, dass wir ab jetzt neben dem ORF und dem MDR auch den Norddeutschen Rundfunk und den Südwestrundfunk mit an Bord begrüßen dürfen. Das bedeutet, dass wir mit rund drei Millionen zusätzlichen Zuschauerinnen und Zuschauern rechnen können. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich beim ORF bedanken, der uns seit dem Jahr 2000 begleitet und das erfreulicherweise auch in den nächsten Jahren machen wird.“

Christian Scheider, Bürgermeister der Stadt Klagenfurt: „Ich freue mich, dass die ‚Starnacht‘ hier am Wörthersee geboren wurde und sich ständig weiterentwickelt hat. Von so einer großartigen Veranstaltung profitiert die ganze Stadt. Vor allem der Tourismus wird durch einen Event dieser Dimension angekurbelt. Die ‚Starnacht‘ ist ein wichtiger Partner für unsere Stadt geworden und darauf bin ich sehr stolz. Wir haben gerade fünf weitere Jahre gemeinsam mit ipImedia fixiert.“

Mehr zur „Starnacht am Wörthersee“ im ORF-Programm

Neben den ORF-„Seitenblicken“ widmen sich in ORF 2 auch „Guten Morgen Österreich“, „Aktuell nach eins“, „Aktuell nach fünf“ und „Studio 2“ der „Starnacht am Wörthersee“. „Guten Morgen Österreich“ ist von Montag, dem 11. Juli, bis Freitag, den 15. Juli, jeweils ab 6.30 Uhr im Rahmen der diesjährigen Sommertour zu Gast in Kärnten uns begrüßt im mobilen Studio am Wörthersee zahlreiche Stars. Ebenfalls am Freitag, dem 15. Juli, spricht Society-Expertin Marion Nachtwey um 17.30 Uhr in „Studio 2“ über jene Promis, die anlässlich der „Starnacht am Wörthersee“ Kärnten besuchen. Auch im ORF-Landesstudio Kärnten ist die „Starnacht“ ein prominentes Thema: Bereits zwischen Montag, dem 11. Juli, und Freitag, dem 15. Juli, sendet die Radio Kärnten-„Morgenshow“ live aus der Wörthersee-Ostbucht. Radio Kärnten berichtet am Freitag, dem 15. Juli, außerdem ab 20.00 Uhr live von der Generalprobe und sendet am Samstag, dem 16. Juli, von 9.00 bis 11.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr live aus der „Starnacht“-Arena – inklusive einem „Dabei“ von der „Seitenblicke“-Party des Vorabends, Interviews, letzten Vorbereitungen, allen Stars und einer Einstimmung auf die „Starnacht am Wörthersee“. „Kärnten heute“ blickt am Samstag, dem 16. Juli, um 19.00 Uhr live zum Ort des Geschehens. Am Sonntag, dem 17. Juli, ist sowohl in Radio Kärnten als auch in „Kärnten heute“ eine umfassende Nachberichterstattung geplant.

Modernste Technik für die „Starnacht“

Die „Starnacht am Wörthersee“ wird heuer zu einem ganz besonderen TV-Erlebnis. „High Definition“-Qualität liefern die vielen Spezialkameras an den modernsten ORF-Übertragungswagen für ein gestochen scharfes Seherlebnis. Beste Tonqualität der ORF-Technik und eine aufwendige Lichtregie für die effektvolle Bühnenshow garantieren ebenso einen stimmungsvollen TV-Abend zu Hause.

„Starnacht am Wörthersee“ live und on Demand auf der ORF-TVthek

Auch am PC, Laptop, Tablet oder Smartphone muss man nicht auf die Auftritte seiner Lieblingsstars verzichten: Die ORF-TVthek stellt unter TVthek.ORF.at auch heuer wieder einen Live-Stream der TV-Ausstrahlung für all jene bereit, die die „Starnacht am Wörthersee“ in Österreich oder im Ausland online oder mobil mitverfolgen möchten. Und wer den Event nachträglich noch einmal genießen oder ganz spezielle Ausschnitte nachsehen will, der hat dazu ebenfalls Gelegenheit. Denn die ORF-TVthek stellt die „Starnacht am Wörthersee“ auch für sieben Tage als Video on Demand bereit. Auf extra.ORF.at haben Userinnen und User außerdem die Möglichkeit, ein VIP-Package zu gewinnen.

