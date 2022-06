Holzleitner zu 15. Femizid: Krisengipfel jetzt!

SPÖ-Frauen fordern rasches Handeln der Bundesregierung

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner ist schockiert über den 15. Femizid in diesem Jahr in Österreich. „Es ist so entsetzlich. Es braucht endlich einen Krisengipfel!“, so Holzleitner. „Die Gewalt steigt. Es vergeht mittlerweile fast kein Tag, ohne dass wir von einem Frauenmord oder einem Mordversuch erfahren. Die Menschen in Österreich sind über diese Gewalt schockiert. Das darf die Bundesregierung nicht länger ignorieren!“, so die SPÖ-Frauenvorsitzende. ****

Andere Länder wie Spanien haben deutlich mehr Maßnahmen gesetzt, um Femizide zu verhindern. Lernen wir von fortschrittlichen Ländern in Europa und tun wir alles, um Frauenmorde in Zukunft zu verhindern. Keine Einzige mehr!“, so Holzleitner. (Schluss) bj

