Musikhaus Doblinger – Neueröffnung der Pop- & Chor-Abteilung

Neu und noch stilvoller erstrahlt der rechte Geschäftstrakt in der Wiener Dorotheergasse 10

Wien (OTS) - Augen auf im Musikhaus Doblinger: es war endlich so weit – nach knapp 8 Monaten liebevoller Revitalisierungsarbeiten eröffneten die Pop- und Chor-Abteilungen in völlig neuem Glanz ihre Türen. Der umfangreiche und gut sortierte Pop-Bereich lässt, wie stets vom Musikhaus Doblinger gewohnt, die Herzen eines jeden Musikfans höherschlagen. Über 20.000 unterschiedliche Werke aus dem Genre Chor- und Sakralmusik machen die besonders stilvoll anmutende, neue Chor-Abteilung zur größten im ganzen Land.

„Es ist notwendig und wichtig, gerade in Zeiten wie diesen, dem Leerstand in der Wiener Innenstadt Einhalt zu gebieten und der anspruchsvollen Klientel eine möglichst vielfältige Auswahl bieten zu können!“ , so der neue Geschäftsführer Andreas Lanner.

Ein einzigartiges Angebot – treffsicher und zeitgemäß ausgewählt

Im Musikhaus Doblinger steht Sortimentsvielfalt gepaart mit hoher Beratungsqualität im Vordergrund, deshalb ist für Musikbegeisterte und MusikerInnen aller Genres etwas dabei. Die Auswahl des gesamten Musikhaus Doblinger erstreckt sich von stilvoller klassischer Musik, über modernen Pop bis hin zu umfangreicher Chor- und Sakralmusik.

Zur Neueröffnung hat das Musikhaus-Team das Sortiment um viele neue, attraktive Werke – seien es Biografien, Lehrbücher, Noten oder Zubehör – erweitert. Wer also seine Sammlung mit neuen Musikstücken bereichern möchte, nach musikalischen Geschenken sucht oder einfach das Sortiment durchstöbern möchte, wird in der Dorotheergasse 10 sicherlich fündig!

