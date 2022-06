Nehammer: „Für Günther Platter hat das Land Tirol stets oberste Priorität“

Volkspartei dankt Landeshauptmann und Landesparteiobmann Günther Platter und wünscht designiertem Nachfolger Anton Mattle viel Erfolg

Wien (OTS) - „Für Günther Platter hat das Land Tirol stets oberste Priorität. Deshalb war seine Amtszeit als Tiroler Landeshauptmann von Beginn an vom großen Vertrauen der Tiroler Bevölkerung geprägt. Ob als Nationalratsabgeordneter, Landesrat, Minister oder Landeshauptmann: Günther Platter war und ist stets ein verlässlicher Partner. Er steht stets zu seinem Kurs, zur Volkspartei und dem Land Tirol. In seiner langen Amtszeit als Landeshauptmann und Landesparteiobmann hat Günther Platter sein Heimatbundesland und die Tiroler Volkspartei im positivsten Sinne geprägt. Für all seine Leistungen hat er sich den vollsten Respekt und großen Dank verdient. Ich bedanke mich auch für die hervorragende Zusammenarbeit und wünsche ihm nur das Beste für seine Zukunft. Ich bin sicher, Günther Platter wird der Volkspartei weiterhin freundschaftlich verbunden bleiben“, betont Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer.



Dem designierten Nachfolger Anton Mattle wünscht Nehammer alles Gute: „Anton Mattle besitzt alle Fähigkeiten, um als Landeshauptmann und Landesparteiobmann Erfolg zu haben. Er ist ein höchst kompetenter Politiker mit dem richtigen Gespür für die Tirolerinnen und Tiroler. Ich bin überzeugt, dass er alle bevorstehenden Aufgaben hervorragend bewältigen wird – und freue mich auf die enge Zusammenarbeit."



„Die Volkspartei hat Günther Platter enorm viel zu verdanken. Seine gesamte politische Laufbahn hinweg hat er stets das Wohl der Bevölkerung im Auge gehabt und sich dementsprechend unermüdlich dafür eingesetzt. Landeshauptmann Platter steht für Geradlinigkeit, Verstand und Handschlagqualität – all diese Tribute machen ihn zu jenem erfolgreichen Politiker, der so gute Wahlerfolge für die Tiroler Volkspartei einfahren konnte. Ich möchte mich herzlich bei ihm für die hervorragende Zusammenarbeit bedanken und wünsche alles erdenklich Gute für die Zeit nach der Politik. Günther Platter hat sich den politischen Ruhestand verdient“, so die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner, die auch dem designierten Nachfolger Anton Mattle alles Gute wünscht: „Mit Anton Mattle übernimmt ein erfahrener und versierter Politiker die Tiroler Volkspartei. Er weiß genau, was es braucht, um das Land Tirol weiterhin so gut zu entwickeln, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war. Damit steht einer erfolgreichen Tiroler Volkspartei nichts im Weg.“

