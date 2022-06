Best of Pharma Advertising: COPE holt 3 Mal GOLD mit Schwabe und spermidineLIFE

Gleich 3 “Goldene Skalpelle” sicherte sich die Content Marketing Agentur COPE gemeinsam mit Schwabe Austria und The Longevity Labs bei der Gala des Pharma Marketing Club Austria

Zwei ‘Goldene Skalpelle‘ beim Best of Pharma Advertising! Wir freuen uns riesig, denn das Projekt “Keine Angst vor der Angst“ ist für uns mittlerweile zu einem Herzensprojekt geworden. Durch diverse Content-Maßnahmen haben wir Menschen, die unter Angststörungen leiden, eine Stimme gegeben. Wir machen gemeinsam mit Schwabe Austria Menschen Mut und zeigen, dass dieses Thema kein Tabuthema ist. Andrea Rosu, Senior Project Manager & Conceptionist bei COPE 1/2

Der absolute Fokus von The Longevity Labs ist die gesunde Alterung. Da in unseren Zellen das Geheimnis des Lebens steckt, bieten wir Innovationen an, die unsere Zellen gesund und jung erhalten. Unsere Gehirnzellen sind besonders wertvoll – und daher sollten wir in unserer alternden Gesellschaft besonders auf diese achten. Wir freuen uns über das ‘Goldene Skalpell‘ in der Kategorie Film & Video, diese Auszeichnung bedeutet uns sehr viel. Patrick Schremser, Head of Marketing bei spermidineLIFE 2/2

Wien/Graz (OTS) - 55 internationale Awards konnte die Content Marketing Agentur COPE heuer bereits für sich entscheiden. Und die Erfolgsserie ging bei der Best of Pharma Advertising Gala 2022 weiter. In den Kategorien “Multichannel - Rezeptfreie Produkte” und “Digitale Medien - Awareness & Image” gewann die Awareness-Kampagne “Keine Angst vor der Angst”, die COPE gemeinsam mit Schwabe Austria konzipiert und umgesetzt hat. TLL The Longevity Labs konnte die Kategorie “Film & Video - Rezeptfreie Produkte” mit dem von COPE produzierten Imagevideo “spermidineLIFE Memory+” für sich entscheiden. Das “Goldene Skalpell” ist DER Kreativpreis der Pharmabranche. Jährlich werden damit die besten Marketingkampagnen ausgezeichnet.

Auszeichnung für Awareness-Kampagne und Imagevideo zu gesellschaftlich relevanten Themen.

Die Awareness-Kampagne „Keine Angst vor der Angst“ von Schwabe Austria klärt behutsam über Angststörungen auf und informiert Betroffene über dieses wichtige Thema. Neben einem Dossier, welches wertvolle Artikel und spannende Expert:innen-Interviews enthält, wurde ein eigener Podcast produziert, in dem Betroffene über ihre Ängste und dem Weg aus der Angst sprechen. Ein interaktives Tool der Kampagne stellte der Selbsttest dar, der von einer Psychiaterin erstellt wurde. Mehr zum Projekt gibt es hier.

“Zwei ‘Goldene Skalpelle‘ beim Best of Pharma Advertising! Wir freuen uns riesig, denn das Projekt “Keine Angst vor der Angst“ ist für uns mittlerweile zu einem Herzensprojekt geworden. Durch diverse Content-Maßnahmen haben wir Menschen, die unter Angststörungen leiden, eine Stimme gegeben. Wir machen gemeinsam mit Schwabe Austria Menschen Mut und zeigen, dass dieses Thema kein Tabuthema ist.“ Andrea Rosu, Senior Project Manager & Conceptionist bei COPE

Mit einem emotionalen Video schaffen COPE und Auftraggeber TLL The Longevity Labs Aufmerksamkeit und Bewusstsein für das innovative Nahrungsergänzungsmittel spermidineLIFE® Memory+. Das Imagevideo rückt Gedächtnisverlust im Alter in den Fokus und zeigt, wie spermidineLIFE® Memory+ die Gehirnleistung und das seelische Wohlbefinden verbessern kann. Mit dem Projekt haben TLL The Longevity Labs und COPE bewiesen, wie Video-Marketing auch die ältere Zielgruppe aktivieren kann. Hier sind mehr Informationen zum Projekt.

„Der absolute Fokus von The Longevity Labs ist die gesunde Alterung. Da in unseren Zellen das Geheimnis des Lebens steckt, bieten wir Innovationen an, die unsere Zellen gesund und jung erhalten. Unsere Gehirnzellen sind besonders wertvoll – und daher sollten wir in unserer alternden Gesellschaft besonders auf diese achten. Wir freuen uns über das ‘Goldene Skalpell‘ in der Kategorie Film & Video, diese Auszeichnung bedeutet uns sehr viel.“ Patrick Schremser, Head of Marketing bei spermidineLIFE

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Julia Warnick-Kolar, julia.warnick-kolar @ copegroup.com, +43 676 871 970 280

Miriam Feichtinger, MA, miriam.feichtinger @ copegroup.com, +43 664 881 407 27

Hainburger Straße 33, 1030 Wien, copegroup.com