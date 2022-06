Harald Krassnitzer, Adele Neuhauser und „Azra“ auf den Spuren des Verbrechens

Dominik Hartl inszeniert neuesten ORF-„Tatort“

Wien (OTS) - Wien wird wieder zum „Tatort“, wenn seit Donnerstag, dem 9. Juni 2022, die Dreharbeiten zum neuesten Krimi des Erfolgsformats auf Hochtouren laufen. Mitten in ein Netz aus organisierter Kriminalität tauchen Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser gemeinsam mit der titelgebenden Informantin „Azra“ (Mariam Hage) ein, um die Drahtzieher hinter einem Mordfall zu überführen. Neben Harald Krassnitzer (in seinem 55. ORF-„Tatort“-Einsatz) und Adele Neuhauser (zum 31. Mal) stehen für diesen Film u. a. auch wieder Hubert Kramar sowie Mariam Hage, Lasha Bakradze, Mariam Avaliani, Vladimir Korneev, Temiko Chichinadze, Zeynep Buyraç und Jevgenij Sitochin vor der Kamera. Sowohl Regisseur Dominik Hartl („Die letzte Party deines Lebens“) als auch die Krimi-erfahrene Drehbuchautorin Sarah Wassermair (Salzburger ORF-Landkrimis, „Soko Donau“) feiern mit „Azra“ ihr „Tatort“-Debüt. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Juli. Zu sehen sein soll „Tatort – Azra“ dann 2023 in ORF 2. „Tatort – Azra“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von e&a film.

Mehr zum Inhalt

Eine junge Frau wird zum Schlüssel in einem Fall organisierter Kriminalität: Seit einiger Zeit schon arbeitet Azra (Mariam Hage) als Informantin für die Polizei und konnte als V-Person im Dienst der Abteilung für Wirtschaftskriminalität Indizien sammeln – die schließlich zur Festnahme eines Clanchefs führen sollten, der seit Jahren sein mafiöses Unwesen treibt. Doch dann passiert ein Mord: Der Bruder des Bosses wird erschossen, und das BKA nimmt die Ermittlungen auf. Als sich Moritz (Harald Krassnitzer) und Bibi (Adele Neuhauser) am Tatort einfinden, sind sie unsicher, was auf sie zukommen könnte:

Eine interne Fehde oder doch ein Bandenkrieg? Unterstützung bei den laufenden Mordermittlungen kommt von der Abteilung für Wirtschaftskriminalität und der von ihnen in die Organisation eingeschleuste Azra, die auch für Moritz keine Unbekannte ist. So nah wie sie kommt schließlich niemand an die Verdächtigen heran. Doch auch wenn das Vorhaben vielversprechend klingt, ist es für Azra jedenfalls ein Spiel mit dem Feuer – was sich bewahrheitet, als sie plötzlich nicht mehr auftaucht.

On air und on set: Das Austro-„Tatort“-Jahr 2022

On air sind Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser nach der erfolgreichen ORF-2-Premiere von „Alles was recht ist“ (3. April 2022) auch noch in einem zweiten neuen Fall im Einsatz, wenn sich am Austro-„Tatort“ das „Tor zur Hölle“ öffnet. Auf dem Drehplan stehen außerdem wieder drei neue Krimis, die voraussichtlich 2023 in ORF 2 zu sehen sind. Die Dreharbeiten zu „Kreisky ist tot“ (AT) unter der Regie von Evi Romen sind bereits abgeschlossen.

