AVISO: Verleihung des 12. Österreichischen Kiesler-Preises für Architektur und Kunst an US-Künstler Theaster Gates

Würdigungspreis der Österreichischen Friedrich und Lillian Kiesler-Privatstiftung wird am kommenden Mittwoch übergeben

Wien (OTS) - Die Verleihung des 12. Österreichischen Friedrich Kiesler-Preises für Architektur und Kunst an den US-amerikanischen Künstler Theaster Gates musste aufgrund der Pandemie im vergangenen Herbst verschoben werden. Es ist daher eine um so größere Freude, dass Theaster Gates nun am Mittwoch, 15. Juni 2022, in Wien sein wird, um den Würdigungspreis der Österreichischen Friedrich und Lillian Kiesler-Privatstiftung persönlich entgegen zu nehmen.

Im Anschluss an die feierliche Veranstaltung und die Verleihung des Friedrich Kiesler-Preises durch Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler hält Theaster Gates eine Lecture. Die Veranstaltung ist öffentlich und bei freiem Eintritt zugänglich und findet im Auditorium der Universität für angewandte Kunst statt.



Termin Preisverleihung: Mittwoch, 15. Juni 2022, 16 Uhr

Ort: Auditorium der Universität für angewandte Kunst Wien, Vordere Zollamtsstraße 7, 1030 Wien

Teilnehmer*innen:

Veronica Kaup-Hasler, Amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft der Stadt Wien

Gerald Bast, Rektor der Universität für angewandte Kunst Wien

Elke Delugan-Meissl, Präsidentin der Österreichischen Friedrich und Lillian Kiesler-Privatstiftung

Gerd Zillner, Direktor der Österreichischen Friedrich und Lillian Kiesler-Privatstiftung

Bettina Götz, ARTEC Architekten, Jury-Vorsitzende

Theaster Gates, Preisträger





Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich zur Veranstaltung eingeladen.

Wir bitten Sie um Anmeldung: presse @ artphalanx.at oder Tel.: 01 524 98 03 – 11



Presseinformationen und Fotomaterial: www.kiesler.org/de/presse/

Rückfragen & Kontakt:

Susanne Haider, Catharina Cramer

art:phalanx – Agentur für Kultur & Urbanität

Tel: +43 (0)1524 98 03 – 11

Mobil +43 (0)6991 205 1700

Email: presse @ artphalanx.at



Anne Katrin Feßler

Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler

+43 1 4000 - 811 91

annekatrin.fessler @ wien.gv.at