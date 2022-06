#dif22: Presseakkreditierung bis 20. Juni möglich

Wien (OTS/SPW) - Nächste Woche ist es so weit: Die Donauinsel verwandelt sich wieder in Europas größte Open-Air-Bühne bei freiem Eintritt. Mit einem fulminanten Programm auf 14 Inseln und 11 Bühnen – veranstaltet von der SPÖ Wien, dem Verein Wiener Kulturservice und Pro Event Team für Wien GmbH mit Unterstützung der Stadt Wien – sowie einem großen Mitmachangebot lädt das Donauinselfest nicht nur Besucher*innen, sondern auch die Medien ein, dem Großevent beizuwohnen. Medienvertreter*innen mit gültigem Presseausweis können sich noch bis nächsten Montag akkreditieren!

Wien, 13. Juni 2022. Noch bis 20. Juni können sich Personen mit einem gültigen Presseausweis und Interesse an redaktioneller Berichterstattung für das Pressezentrum am Donauinselfest 2022 akkreditieren. Auch Fotopässe für den Fotograben der Festbühne, Drehgenehmigungen und Interviewanfragen müssen in den nächsten Tagen an presse @ donauinselfest.at gerichtet werden. Für eine schnelle Abwicklung stellen Sie bitte jedenfalls folgende Daten und Informationen zur Verfügung:

Vor- und Nachname

Medium / Sendung

Nummer Ihres gültigen Presseausweises

Tage, an denen Sie zum redaktionellen Zweck vor Ort sein werden (Fr./Sa./So.)

Wofür Sie sich akkreditieren möchten (Pressezentrum und/oder Drehgenehmigung und/oder Fotograben Festbühne)

Interviewanfragen

Bereits eingetroffene Akkreditierungen werden aktuell bearbeitet und demnächst beantwortet. Wenn mehrere Personen aus Ihrer Redaktion eine Akkreditierung beantragen möchten (z.B. für verschiedene Tage), so können Sie uns auch ein Sammelmail mit allen Informationen zusenden.

Interviewanfragen bitte bis spätestens Freitag, 17. Juni.

Wir bitten um Verständnis, dass spätere Interviewanfragen vor Ort nicht möglich sind! Richten Sie daher bitte auch Ihre detaillierten Interviewanfragen im Rahmen Ihrer Akkreditierungsanfrage bis spätestens Freitag, 17. Juni an uns.

Pressezentrum mit neuem Standort.

Das Pressezentrum befindet sich heuer neben der Festbühne – jedoch auf der anderen Seite als im Vorjahr. Mit Ihrer Akkreditierungsbestätigung erhalten Sie auch einen Lageplan. Der Zugang zum Pressezentrum ist nur mit einem #dif22 Pressepass möglich, den Sie mit einer bestätigten Akkreditierungsanfrage vor Ort erhalten. Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund von limitierten Plätzen nicht alle Anfragen zugesagt werden können.

Akkreditierung Drehgenehmigung.

Wenn Sie am Donauinselfest 2022 zum redaktionellen Zweck filmen möchten, so bitten wir Sie, das Formular „Drehgenehmigung“ auf https://donauinselfest.at/presse/ vollständig auszufüllen, zu unterschreiben und im Rahmen Ihrer Akkreditierungsanfrage zu übermitteln. Bitte beachten Sie, dass Drehgenehmigungen nur in begrenzter Anzahl vergeben werden können und eine von der Veranstalterin nicht unterzeichnete Drehgenehmigung ungültig ist.

Akkreditierung Fotograben Festbühne.

Wenn Sie am Donauinselfest 2022 zum redaktionellen Zweck im Fotograben vor der Festbühne fotografieren möchten, füllen Sie bitte das Formular „Bestätigung redaktionelle Verwendung“ auf https://donauinselfest.at/presse/ aus und übermitteln dieses im Rahmen Ihrer Akkreditierungsanfrage. Bitte beachten Sie, dass auch im Fotograben ein limitiertes Kontingent an Plätzen verfügbar ist und der Zutritt zum Fotograben nur in Begleitung des Presseteams gewährleistet werden kann.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und stehen bei Fragen jederzeit gerne zur Verfügung!

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 39 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2022 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

