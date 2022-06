VP-Mahrer ad Wiederkehr: Vorstellung und Realität der Ereignisse in Wiener Innenstadt klaffen weit auseinander

Gestrige Veranstaltungen brachten Ausschreitungen, zahlreiche Anzeigen und schwer verletzte Polizistin mit sich – Großer Dank gilt der Polizei

Wien (OTS) - Auch gestern fanden in Wien wieder mehrere - angemeldete und nicht angemeldete - Kundgebungsveranstaltungen statt, die über den ganzen Tag den Ring und die Innenstadt lahmlegten. Christoph Wiederkehr hob im Zuge einer Rede hervor, dass in der „Regenbogenhauptstadt Wien“ Vielfalt und gegenseitiger Respekt gelebt werden, Hass und Diskriminierung aber keinen Platz hätten. Der Wiener Vizebürgermeister träumt von Respekt und Toleranz, die Bilanz des gestrigen Tages sieht jedoch ganz anders aus.

Gewalt, Verletzungen und Anzeigen als Bilanz des gestrigen Tages

Am Stephansplatz spielten sich Szenen der Gewalt und des Aufruhrs ab, bei welchen auch eine Wiener Polizistin schwer verletzt wurde. Die Beamtin wurde bei vermutlich linksextremen Ausschreitungen durch einen Glasflaschenwurf am Kopf getroffen und musste blutüberströmt abtransportiert werden. Auch zahlreiche Anzeigen wegen strafrechtlicher Delikte und Verwaltungsübertretungen wurden ausgestellt. „Die gestrigen Ereignisse zeigen immer mehr, dass hier die Vorstellung von Christoph Wiederkehr und die tatsächliche Realität stark auseinanderklaffen“, so Landesparteiobmann Karl Mahrer.

Demos als Dauerbelastung für Wiener Polizei

Auch gestern mussten aufgrund der zahlreichen Kundgebungen in der Wiener Innenstadt wieder über 600 Polizistinnen und Polizisten ausrücken. Für die Beamtinnen und Beamten der Landespolizeidirektion Wien zählen Demos mittlerweile zum wöchentlichen beruflichen Alltag. Neben dieser Dauerbelastung sind sie zusätzlich häufig Gewalt und Ausschreitungen im Zuge von Demos ausgesetzt. Nicht selten werden dabei – wie auch gestern - Polizisten schwer verletzt. „Unser großer Dank gilt den Beamtinnen und Beamten der Landespolizeidirektion Wien, die auch gestern wieder für Sicherheit und Ordnung gesorgt haben und schlimmere Ausschreitungen verhinderten“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien