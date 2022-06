Mäzenin Heidi Goëss-Horten verstorben

Wien (OTS) - "Mit großem Bedauern und in tiefer Trauer müssen wir Nachricht vom völlig überraschenden Tod unserer Mäzenin und Stiftern Heidi Goëss-Horten geben.

Sie verstarb heute in den frühen Morgenstunden in ihrem Haus am Wörthersee. Sie war im 82. Lebensjahr. Eine großzügige, warmherzige und kluge Dame ist heute von uns gegangen. Sie wird durch ihr vielseitiges Engagement vor allem für die Kunst und den Sport, insbesondere als Präsidentin des KAC, in Erinnerung bleiben, so der persönliche Berater von Heidi Goëss-Horten. In memoriam der Stifterin des Museums Heidi Horten Collection ist von Montag bis Sonntag mit Ausnahme des Schließtags am Dienstag, freier Eintritt in das Museum.“





