FPÖ - Krauss: Attacke auf Vereinslokal der Freiheitlichen Jugend ist auf das Schärfste zu verurteilen

Wien (OTS) - Während auf der Vienna Pride Toleranz und Akzeptanz gepredigt und gefeiert wurde, haben abseits davon linke Chaoten versucht, das Vereinslokal der Freiheitlichen Jugend zu stürmen. Es wurden Feuerwerkskörper und Bengalen gezündet und ins Lokal geworfen sowie Besucher der Veranstaltung körperlich attackiert. „Toleranz wird in Wien offenbar nur in eine Richtung gelebt“, zeigt sich der Obmann der Freiheitlichen Jugend, LAbg. Maximilian Krauss, schockiert über die Vorgänge. Zudem kritisiert Krauss, dass Meinungsvielfalt unter dem Regenbogen offenbar nur für die etablierte Linke gilt. Jedwedes Denken in eine andere Richtung ist schlicht nicht zulässig und Gewalt als letztes Mittel wird von dem Establishment wohlwollend abgenickt. Krauss fordert, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden und sich SPÖ und NEOS klar von dieser Gewalt distanzieren. Abschließend spricht Krauss seinen Dank an die Wiener Polizei aus, die durch ihr Eingreifen Schlimmeres verhindert hat.

