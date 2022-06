Mahrer ad VP-Döbling: Resch neuer Bezirksparteiobmann, große Ehrung und Dank für Tiller

Wiener Volkspartei gratuliert neu gewähltem Bezirksparteiobmann Daniel Resch – Adolf Tiller erhält goldenes Ehrenzeichen für politisches Lebenswerk

Wien (OTS) - Gestern fand im Heurigen Wolff der Bezirksparteitag der Volkspartei Döbling statt. Im Zuge dessen übergab Alt-Bezirksparteiobmann Adolf Tiller sein Amt an Bezirksvorsteher Daniel Resch, der mit 100% zum Bezirksparteiobmann der Volkspartei Döbling gewählt wurde. In die Riege der Stellvertreter von Resch reihen sich Bundesministerin Karoline Edtstadler, Gemeinderätin Elisabeth Olischar und Bezirksvorsteher-Stellvertreter Robert Wutzl ein. „Ich gratuliere Daniel Resch herzlich zu seinem sensationellen Wahlergebnis von 100%. Dieses Ergebnis ist ein klares Zeichen der Geschlossenheit und für den Kurs von Daniel Resch, der sich auch als Bezirksvorsteher von Döbling schon sehr bewährt hat. Ich freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit“, so Landesparteiobmann Karl Mahrer.

Goldenes Ehrenzeichen der Wiener Volkspartei für Adolf Tiller

Der scheidende Bezirksparteiobmann Adolf Tiller wurde im Zuge des Bezirksparteitages für sein politisches Lebenswerk ausgezeichnet und erhielt von Landesparteiobmann Karl Mahrer das goldene Ehrenzeichen der Wiener Volkspartei. „Adi Tiller hat sich als langjähriger Bezirksvorsteher und Bezirksparteiobmann der Volkspartei Döbling beständig und mit höchstem Einsatz um die Anliegen der Menschen im 19. Bezirk gekümmert. Sein Leben lang hat er den Grundsatz vorgelebt, der auch mir sehr wichtig ist und welcher die Wiener Volkspartei auch jetzt verstärkt begleitet – nämlich ganz nahe bei den Menschen zu sein“, so Landesparteiobmann Karl Mahrer abschließend.

