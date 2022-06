Bis zu 1.074 Millionen sahen Österreich – Frankreich im ORF

Am 13. Juni geht es mit Dänemark – Österreich weiter, bereits am 12. Juni mit Österreich – Dänemark bei den Frauen

Wien (OTS) - Österreichs Team im Duell gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich, das wollten sich gestern, am 10. Juni 2022, bis zu 1.074 Millionen Fußballfans nicht entgehen lassen. Via ORF 1 waren im Schnitt (2. Halbzeit) 1.028 Millionen bei 41 Prozent Marktanteil live dabei. In den jungen Zielgruppen E–49 bzw. E–29 Jahre wurden 45 bzw. 56 Prozent Marktanteil erreicht.

Für die ÖFB-Herren geht es schon am Montag, dem 13. Juni, weiter, wenn sie in Kopenhagen im Rahmen der Nations League auf Dänemark treffen. ORF 1 überträgt live ab 20.15 Uhr.

Ebenfalls auf Dänemark, allerdings daheim in Wiener Neustadt, treffen bereits am Sonntag, dem 12. Juni, Österreichs Frauen im Rahmen der Vorbereitung auf die EURO in England. ORF 1 zeigt das Spiel ab 13.15 Uhr live – ebenso wie alle EM-Spiele.

Außerdem werden die TV-Übertragungen auch als Live-Stream via ORF-TVthek, sport.ORF.at-Newsroom und ORF-Fußball-Special angeboten, nachträglich stehen für 24 Stunden auch Video-on-Demand-Angebote bereit. sport.ORF.at und das ORF Fußball-Special informieren darüber hinaus mit Storys und Tabellen umfassend über das Geschehen bei der UEFA Nations League.

