Ernst-Dziedzic/Horvat-Unterdorfer: We are family! Gemeinsam gegen Gewalt und Diskriminierung

Grüne Andersrum: Grenzüberschreitende Solidarität ist das Gebot der Stunde

Wien (OTS) - „Überall in Europa hat die Gewalt gegen Mitglieder und Einrichtungen der LGBTIQ-Community zugenommen. Diese Entwicklung macht auch vor Österreich nicht halt“, berichtet die Sprecherin für Menschenrechte und LGBTIQ der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, anlässlich der heutigen 26. Regenbogenparade in Wien. Seit Wochen gebe es vermehrt Übergriffe von Einzelpersonen, aber auch organisiert von ultrarechten Gruppen. Symbole, Veranstaltungen und Menschen seien gezielt angegriffen worden. „Das muss endlich ernst genommen werden“, sagt Ernst-Dziedzic, verweist aber auch auf Positves: In Österreich sei nicht zuletzt durch die Grüne Regierungsbeteiligung einiges erreicht worden. „Durch die statistische Erfassung von Hassverbrechen gegen LGBTIQ machen wir das Problem erstmals in aller Deutlichkeit sichtbar. Jetzt geht es darum, auf Basis dieser Zahlen nächste Schritte und konkrete Maßnahmen zu setzen. Hier ist der Innenminister zweifelsohne gefordert“, setzt Ernst-Dziedzic fort. „Dass wir kürzlich nach zwei Jahrzehnten endlich eine Einigung beim Blutspenden erzielt haben, zeigt, wie hartnäckig wir Grüne sein können. Ab September ist dieser Ausschluss Geschichte. Diese Beharrlichkeit legen wir nun auch beim umfassenden Diskriminierungsschutz an den Tag.“

„Wir werden uns auf keinen Fall abwimmeln lassen“, zeigt sich die Abgeordnete, die auch Bundessprecherin der Grünen Andersrum ist, kämpferisch. „Wir wussten immer, dass unsere Situation prekär ist und bleibt, und dass wir alles, was wir erreicht haben, immer verteidigen müssen.“ Es sei daher umso wichtiger, dass so viele Menschen wie möglich heute auf der Regenbogenparade in Wien ihre Solidarität mit der Community zeigen. „Wir können uns nur gemeinsam gegen den Backlash wehren und nur gemeinsam offene Lücken beim Schutz vor Diskriminierung schließen. Es ist ganz wichtig, dass wir zusammenstehen und uns auch niemals auseinanderdividieren lassen“, mahnt Ernst-Dziedzic. Die Grünen Andersrum stellen daher dieses Jahr ihren Paradenauftritt unter das Motto „We are family“.

„Österreich ist keine Insel der Seligen. Was wir in Ländern wie der Türkei, Polen und Ungarn schon seit Jahren beobachten, holt uns nun auch in Österreich ein“, ergänzt Bundessprecher Klaus Horvat-Unterdorfer und verweist auch auf die immer zahlreicher werdenden Pride-Veranstaltungen außerhalb Wiens. „Die Community steht zu einander, in den Städten wie auch am Land.“ Besonderes Augenmerk müsse auf die Situation queerer Menschen in der Ukraine und auch Russland gelenkt werden, wo die Gefahr noch größer sei. „Auch, wenn sich langsam so etwas wie Kriegsmüdigkeit bei den Leuten breitmacht, dürfen wir in unserer Wachsamkeit nicht nachlassen. Es geht um nichts weniger als unsere Freiheit in ganz Europa“, sagt Horvat-Unterdorfer abschließend.

