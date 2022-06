SOPHiA GENETICS bringt in Zusammenarbeit mit IDIBAPS eine neue Lösung auf den Markt, um die Behandlung chronischer lymphatischer Leukämie zu verbessern

Boston und Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) - SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH), das Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) aus Barcelona und das spanische Unternehmen Diagnóstica Longwood gaben heute auf dem Kongress der European Hematology Association in Wien bekannt, dass sie ihr Fachwissen gebündelt haben, um eine neue Lösung für die Chronische Lymphatische Leukämie (CLL) zu entwickeln, die die Behandlung der CLL verbessern soll. Diese Zusammenarbeit wird die große Vielfalt der aktuellen Leitlinienempfehlungen in einer einzigen Anwendung vereinen, die darauf abzielt, die CLL-Charakterisierung und die CLL-Forschungspraktiken in Iberia zu verbessern.

SOPHiA GENETICS hat mit der SOPHiA DDM™ Plattform bereits die Analyse von einer Milliarden genomischer Profile ermöglicht, darunter eine beträchtliche Anzahl onko-hämatologischer Erkrankungen wie akute myeloische Leukämie und Lymphome. Die Plattform berechnet eine Vielzahl von genomischen Varianten, die benötigt werden, um die Algorithmen des maschinellen Lernens zu verfeinern, damit seltene und schwierige Fälle genau erkannt werden können. Die wachsende Zahl von Benutzern der SOPHiA DDM™-Community kann sich austauschen und auf Erkenntnisse zugreifen, indem sie die relevanten Signale aus dem Rauschen herausfiltert, was letztlich Zeit spart und hilft, besser informierte Entscheidungen zu treffen.

Die neue CLL-Lösung ermöglicht Fortschritte bei der Erforschung der chronischen lymphatischen Leukämie durch Genomanalyse. Dies könnte zu einer besseren Erkennung der Krankheit führen, die 25-30 % aller Leukämiefälle in den westlichen Ländern ausmacht und jährlich mehr als 100.000 Menschen weltweit betrifft[1],undletztlichdiePatientenversorgungverbessern.DankderSOPHiADDM™PlattformundIDIBAPSkönnenHämatopathologenjetztaufRichtlinienfürdenMutationsstatusvonTP53,Immunglobulin(IG)-Gen-RearrangementsundderensomatischenHypermutationsstatuszugreifen,undprofitierengleichzeitigvonderIdentifizierungvon23CLL-spezifischenGenenfürSNVs,InDelsundCNVs,einschließlichNOTCH1,SF3B1,ATM,IGLV3-21,BTK,PLCG2,BCL2,del13q14undTrisomie12,allesineinemeinzigenNGSWorkflow.