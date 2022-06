„IM ZENTRUM“: Kassen, Konten, Korruption – Die ÖVP unter Verdacht

Am 12. Juni um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Rechnungshof hat angekündigt, Wirtschaftsprüfer in die Parteizentrale zu schicken. Grund ist der Rechenschaftsbericht der ÖVP über die Wahlkampfkosten für die Nationalratswahl 2019. Im Rechnungshof hat man erhebliche Zweifel, ob die Wahlkampfobergrenze tatsächlich eingehalten wurde. Den Rechnungshof beschäftigen auch die Corona-Hilfsgelder für den Seniorenbund und die Affäre rund um den Wirtschaftsbund Vorarlberg. Wie ist es um die Transparenz der Parteienfinanzierung in Österreich bestellt? Wie kann diese verbessert werden? Hat die Politik in Österreich ein strukturelles Problem mit der Korruption? Und was bedeuten die jüngsten Entwicklungen für die ÖVP?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 12. Juni 2022, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Martin Kreutner

Mitinitiator des Antikorruptionsvolksbegehrens

Georg Krakow

Transparency International Österreich

Johanna Hager

Journalistin, „Kurier“

Peter Filzmaier

Politologe

Vertreterin bzw. Vertreter der ÖVP - angefragt

