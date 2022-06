ALE Device stellt High-End 5-Zoll IPS SIP-Telefon mit integriertem 2,5

5G-WLAN und Bluetooth 5.0 vor

Shanghai (ots/PRNewswire) - M8 DeskPhone von Alcatel-Lucent Enterprise: mehr als ein Telefon

ALE China Co., Ltd ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Audiotechnologie für den weltweiten Festnetztelefonmarkt und firmiert unter dem Namen ALE Device. Mit dem Alcatel-Lucent Enterprise M8 stellt es nun ein High-End SIP-Telefon der Myriad-Serie vor. Dieses neue Telefon markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von ALE-Geräten, die für den offenen SIP-Markt bestimmt sind. Es ist damit im Geschäftsleben und Beruf leichter, überall und jederzeit in Verbindung zu bleiben und produktiv zu arbeiten.

Das M8 DeskPhone definiert die Philosophie eines Tischtelefons für andere Wege des Arbeitens und Lebens neu. Es verfügt über zahlreiche Konnektivitätsoptionen, sodass die Synchronisierung mit Multimedia-Geräten möglich ist. Das Gerät fesselt seine Nutzer nicht an einen festen Arbeitsplatz, sondern bietet sich an, um dynamisch in Kontakt zu bleiben. Der branchenführende Klang und neu eingeführte Technologien garantieren eine neue Erfahrung in puncto Klang, Design, Geschwindigkeit und Leistung.

Leistungsmerkmale

5"-Display mit In-Plane-Switching-Technologie

Neue Architektur für höchste Geschwindigkeit

Integriertes 2,5G/5G-WLAN und Bluetooth 5.0, USB A & C

Super-Breitband-Audio und 360-Grad-Audiotuning

Lokale 12-Wege-Konferenzen

Berührungsempfindliche Tasten mit LED

Smartes Rad mit LED-Licht für Navigation und Lautstärkeregelung

Stoffdetail nach dem Vorbild eines normalen Lautsprechers

Es ist flexibel und passt sich dadurch an dynamische Settings auf der Arbeit an, z. B. im Großraumbüro, in der Besprechungsecke oder zu Hause. Es kann als herkömmliches Tischtelefon verwendet werden, das minutengenaues Audio liefert, oder ein ganzes Konferenz-Equipment ersetzen und als Konferenztelefon oder Lautsprecher in einem Besprechungsraum eingesetzt werden. Man kann es sogar nutzen, um in der Freizeit Musik zu hören.

Über ALE Device

ALE China Co., Ltd firmiert unter dem Markennamen „ALE Device". Das Unternehmen ist auf Audiotechnologie für den weltweiten Markt der Festnetztelefone spezialisiert und entwickelt und vertreibt Kommunikationsgeräte für Unternehmen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf innovativen Technologien für ein breites Spektrum an Geräten für die geschäftliche Nutzung, wie SIP-Telefone, Headsets, Audio- und Videogeräte für Unified Communications. Diese Produkte können über einfache Provisioning-Tools kostengünstig, sicher und flexibel in eine Vielzahl von Lösungen integriert werden.

