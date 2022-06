Red Bull Erzbergrodeo 2022: Es ist angerichtet für das große Comeback des World Xtreme Enduro Supreme!

Nur noch wenige Tage bis der Erzberg beim Red Bull Erzbergrodeo vom 16.-19. Juni unter den Stollenreifen tausender Offroad-Motorräder erbebt.

Enzersfeld (OTS) - Nur noch wenige Tage bis der Steirische Erzberg vom 16.-19. Juni unter den Stollenreifen tausender Offroad-Motorräder erbebt – und das Red Bull Erzbergrodeo nach zwei Jahren Pause wieder zig-tausende Action-Fans am „Berg aus Eisen“ versammelt. Die letzten Vorbereitungen sind im Gange und wir präsentieren die letzten Highlight-News zum Event.

Bevor die internationale Motorrad-Offroadszene für 4 Tage den Erzberg bevölkert, wird im Eiltempo die „Kleinstadt am Berg aus Eisen“ errichtet. Unter enormem Einsatz und mit schwerem Gerät arbeitet die Crew an den Rennstrecken und Besucherzonen, den Fahrerlagern, dem Verkehrsleitsystem und an der kompletten Infrastruktur der Red Bull Erzbergrodeo Arena, die als das pulsierendes Epizentrum der Veranstaltung zig-tausenden Besuchern Unterhaltung und Action bieten wird.

„Ohne unsere Partner und Sponsoren wäre der Aufwand hinter dem Red Bull Erzbergrodeo nicht zu stemmen. Die Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Partnern wie KTM, Red Bull, Blakläder, Motorex, Mitas oder Akrapovic bildet eine solide Basis für die Weiterentwicklung des Events. Ich freue mich auch besonders, neue Sponsoren wie Egger Bier, Wenatex Schlafsysteme und Milwaukee Tools beim Red Bull Erzbergrodeo begrüßen zu dürfen.“, sagt Red Bull Erzbergrodeo Mastermind Karl Katoch zum wirtschaftlichen Background der Veranstaltung.

MOTOREX-Challenge beim Red Bull Erzbergrodeo Blakläder Iron Road Prolog

Der Schweizer Premium-Hersteller von hochwertigen Schmierstoffen, Reinigungs- und Pflegeprodukten für Motorrad, Auto und Fahrrad ist seit 2017 Partner des Red Bull Erzbergrodeo und zieht auch 2022 ein "Zuckerl" für die Teilnehmer aus der Tasche. Bei der Motorex Challenge werden die jeweils erstplatzierten Amateure jeder Startreihe des Red Bull Erzbergrodeo mit einem Warenpaket im Wert von EUR 200,- bei der Blakläder Iron Road Prolog Siegerehrung am Samstag Abend prämiert! Die 500 Teilnehmer des Erzbergrodeo Highlights werden am Sonntag in 10 Startreihen zu je 50 Fahrern aufgestellt, die Startaufstellung ergibt sich traditionell aus dem Prolog-Endergebnis. "Wir wollen nicht nur die Veranstaltung und die Organisation unterstützen, sondern auch alle Teilnehmer.", so Motorex Area Sales Manager Martin Wabnegger. Motorex hat ebenfalls die Patronanz für die technische Abnahme, bei der die Motorräder aller Teilnehmer auf ihre technische Sicherheit überprüft werden - eine wichtige Maßnahme, die zur Sicherheit der Fahrer beiträgt. Mit am Start ist auch Lyndon Poskitt. Der britische Motorrad-Globetrotter und Motorex Markenbotschafter stellt sich auf einer Motorex-grünen Husqvarna TE 300i der Herausforderung Erzberg, die er bereits 2017 mit seiner KTM Rallye Replica für Motorex in Angriff nahm. Zur Feier der 5-jährigen Zusammenarbeit zwischen Lyndon und der Schweizer Traditionsmarke sind die exklusiven Motorex-grünen Plastik-Kits samt Dekor für KTM und Husqvarna Enduro-Modelle in limitierter Auflage erhältlich. Fans können Lyndon Poskitt im Husqvarna Factory Paddock in der Red Bull Erzbergrodeo Arena treffen!

24MX ROOKIE OF THE YEAR Award beim Blakläder Iron Road Prolog

Der europäische Motorrad-Zubehör Online-Gigant ist bereits seit Jahren Partner des Red Bull Erzbergrodeo und stellt mit dem 24MX Rookie of the Year Award 2022 die talentierten Dirtbike-Youngsters am Erzberg ins Rampenlicht! Unter allen Teilnehmern, die das erste Mal beim Red Bull Erzbergrodeo an den Start gehen und nicht älter als 23 Jahre sind, wird der schnellste Fahrer des Blakläder Iron Road Prologs gesucht. Dem Sieger winkt der Hauptpreis von EUR 500,- als 24MX Warengutschein bei der Prolog-Siegerehrung am Samstag Abend.

MITAS Tyres garantiert den besten Grip am Eisenberg

Beim MITAS Rocket Ride, dem legendären Red Bull Erzbergrodeo Auftaktbewerb am Donnerstag, zählt neben dem beherzten Gasgeben vor allem optimaler Grip am Hinterrad. Als offizieller Reifenpartner des World Xtreme Enduro Supreme bieten die Mitas Offroadreifen genau die Traktion, die die Teilnehmer auf dem teilweise recht unterschiedlichen Erzberg-Terrain brauchen. Der Mitas Reifenservice in der Red Bull Erzbergrodeo Arena bietet allen Teilnehmern die hochwertigen Terra Force-EF Geländereifen – auf Wunsch sogar mit Montageservice!

Auspuffspezialist AKRAPOVIC präsentiert die Top Rider des Red Bull Erzbergrodeo

Noch näher an der Action und Du brauchst selbst einen Helm. Unter diesem Motto präsentiert das Red Bull Erzbergrodeo die internationalen Topfahrer und bemerkenswertetsten Newcomer bei der AKRAPOVIC ONE-ON-ONE Rider Presentation. Am Freitag und Samstag werden die Superstars der Motorrad-Offroadszene in der Acerbis Action Arena ihre atemberaubende Fahrtechnik unter Beweis stellen und den Besuchern auf dem knackigen Trial-Parcours herausragende Offroad-Action bieten. Viele Werksteams und Spitzenfahrer vertrauen auf die leistungsstarken Auspuffsysteme des slowenischen High-Tech Betriebs, die es auch in der Red Bull Erzbergodeo zu begutachten gibt.

Die Red Bull Erzbergrodeo Organisation vertraut auf Fahrzeuge von CF MOTO

Die Red Bull Erzbergrodeo Organisation vertraut auch 2022 auf die hochwertigen Side-by-Side Vehicles und ATVs von CF MOTO. Als beliebteste ATV-Marke im deutschsprachigen Raum sind die Fahrzeuge wie geschaffen für das unbarmherzige Terrain des Erzbergs. Von der Security-Leitung über die Rennorganisation bis hin zum VIP-Service und dem Transport von hunderten Pressevertretern aus aller Welt sind die CF MOTO Offroader ein wichtiger Bestandteil des Red Bull Erzbergrodeo Mobilitätskonzeptes.

Red Bull Erzbergrodeo Streckenbau mit hochwertigem Arbeitsgerät von MILWAUKEE

Alleine für den Blakläder Iron Road Prolog müssen die Red Bull Erzbergrodeo Track Builder knapp 6.500 Bohrlöcher für Streckenbegrenzungen in den Berg aus Eisen bohren. Dazu kommen die Markierungen für die Sonntagsstrecke, die Errichtung von Wegweisern für das Besucher-Leitsystem und viele weitere Bauarbeiten, die ohne zuverlässiges und leistungsstarkes Equipment nicht möglich wären. Mit MILWAUKEE hat das Red Bull Erzbergrodeo seit 2022 genau den richtigen Partner für diese essentiellen Arbeiten. Das amerikanische Unternehmen produziert seit 1924 hochwertige und innovative Profi-Elektrowerkzeuge und setzt am Erzberg die leistungsstarken Akku-Geräte ein, die zu den Besten ihrer Klasse zählen.

Das kronehit Event-Radio sorgt für Stimmung am Red Bull Erzbergrodeo

Bereits zum dritten Mal sendet das Privatradio kronehit unter dem Motto „Wir sind die meiste Musik“ live aus dem gläsernen Studio in der Red Bull Erzbergrodeo Arena – und erreicht damit mehr als 2 Millionen Hörer mit ihrem Erzberg-Programm. Die Moderatoren Nicole Hammer und Christian Mederitsch werden auch regelmäßig in der Action am Berg unterwegs sein und mit ihren Beiträgen von allen Side-Events wieder mehr als 200.000 Fans auf Instagram und Facebook erreichen. Auf der kronehit Live-Bühne gibt’s täglich interessante Interviews mit Promis aus Sport und Wirtschaft, und der hauseigene DJ sorgt für Stimmung in der red Bull Erzbergrodeo Arena.

Die Region Erzberg-Leoben bietet ganzjährig einzigartige Freizeitmöglichkeiten

Egal welche Jahreszeit – die Gegend rund um den Erzberg bietet auch abseits des Red Bull Erzbergrodeo ein atemberaubendes Naturerlebnis und einzigartige Freizeitmöglichkeiten. Viele der Teilnehmer aus aller Welt sind bei ihrem Besuch beim Red Bull Erzbergrodeo von der Naturkulisse überwältigt und kehren mit ihren Familien zurück in die Region um Urlaub zu machen. Vom aktiven Sporturlaub mit dem Mountainbike über erholsame Wanderungen rund um den Leopoldsteiner See bis hin zum spektakulären Besuch des Abenteuer Erzberg Schaubergwerks bietet die Region Erzberg-Leoben einmalige Ausflugsziele.

Legendär: die Red Bull Erzbergrodeo Rider Parties im EGGER BIER Festzelt

Ein wichtiger Fixpunkt für jeden Teilnehmer und Besucher des Red Bull Erzbergrodeo ist ein Besuch im legendären Egger Bier Festzelt. Neben der Versorgung der Erzberg-Gemeinde mit kulinarischen Köstlichkeiten und kühlen Getränken finden im Festzelt die täglichen Fahrerbesprechungen, Siegerehrungen – und die legendären Rider Parties statt. Auf der Festzelt-Bühne mit Mega-Videowall präsentiert Veranstalter Karl Katoch jeden Abend die Highlight-Videos des Tages, verlautbart wichtige Infos für den nächsten Renntag, kürt die Sieger der einzelnen Rennbewerbe – und eröffnet dann den Party-Abend für die tausenden Gäste im Egger Bier Festzelt! Vom Werksprofi bis zum Erzberg-Rookie sind alle mit dabei…

Das Red Bull Erzbergrodeo LIVE bei ServusTV und auf Red Bull TV

Tausende Motorsport-Fans werden vor Ort hautnahe miterleben, wie sich die weltbesten Offroad-Athleten gegen den mächtigen Erzberg und die wohl selektivste Rennstrecke der Xtreme Enduro Saison stellt. Wer das außergewöhnliche Spektakel nicht live vor Ort miterleben kann – auch 2022 wird das weltweit einzigartige Rennen mit erweitertem Set-Up und enormem Einsatz von Mensch und Material live ab 15:00 Uhr bei ServusTV übertragen. Moderator Philipp Krummholz und Experte Heinz Kinigadner werden vor Ort Interviews und interessante Facts aus dem Start- und Zielbereich liefern. Der internationale Live-Stream auf Red Bull TV wird am 19.06. ab 14:00 Uhr von Pat Parnell und Rob Warner sowie den Experten Darryl Curtis, Paul Bolton und Jonny Walker moderiert. Der internationale Live-Stream wird für die Red Bull Erzbergrodeo Besucher auch vor Ort in der Acerbis Action Arena zu sehen sein.

Eintrittskarten für das spektakuläre Motorsport-Abnteuer für die ganze Familie gibt’s auf redbullerzbergrodeo.com und an der Tageskassa am Erzberg.

