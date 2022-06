Stellen Sie sich eine Welt ohne Plastik vor: Corona säubert Strände auf der ganzen Welt

London (ots/PRNewswire) - Corona entwirft ein eindrucksvolles globales Bild aus Plastik, das unseren Ozeanen entnommen wurde

Heute, am Welttag der Ozeane, erweckt Corona, eine globale Marke von AB InBev, seinen branchenführenden Netto-Null-Plastik-Fußabdruck* mit einer fesselnden visuellen Installation zum Leben. Die Marke enthüllte einen Brief, der aus im Ozean gebundenem Plastik besteht und die Botschaft „Imagine a World Free of Plastic" (Stellt euch eine Welt ohne Plastik vor) enthält, um das globale Ausmaß der aktuellen Umweltkrise zu verdeutlichen. Das in der Ausstellung verwendete Plastik wurde aus Materialien hergestellt, die bei weltweiten Strandsäuberungen von Corona und seinen Partnern gesammelt wurden.

Die Installation macht auf die 300 Millionen Tonnen Plastik aufmerksam, die jedes Jahr in unsere Ozeane gelangen und über 80% des gesamten Meeresmülls ausmachen.** (IUCN, 2021). Die folgenden Märkte haben den Mexiko-Plastikbrief mit Meeresplastik aus ihren lokalen Gewässern/Ozeanen nachgebaut: Brasilien, Chile, Dominikanische Republik, Deutschland, Kanarische Inseln, Italien und Puerto Rico.

„Der Welttag der Ozeane ist eine Gelegenheit, über den Einfluss des Menschen auf die lebenswichtigen natürlichen Ressourcen nachzudenken und zu verstehen. Angesichts der langjährigen Geschichte von Corona, das Paradies zu schützen, mussten wir der Welt eine wichtige Botschaft übermitteln", sagte Felipe Ambra, Global Corona Vice President. „Wir haben diese Installation mit Plastikbuchstaben geschaffen, um darauf hinzuweisen, dass es an der Zeit ist, zu handeln und nicht nur zu reden. Wir müssen dringend handeln, um unsere Ozeane weiterhin vor der täglichen Plastikverschmutzung zu schützen, und wir hoffen, dass dieses Bild andere dazu inspiriert, die Rolle und den Einfluss, den sie haben können, neu zu bewerten"

Neben dem Plastikbrief hat Corona auch große Anstrengungen unternommen, um die Plastikverschmutzung der Meere auf innovative Weise zu bekämpfen. Anlässlich des diesjährigen Global Recycling Day veranstaltete Corona das allererste Global Fishing Tournament in China, Brasilien, Israel, Südafrika, Kolumbien und Mexiko, bei dem fast 10 Tonnen Plastikmüll aus dem Meer entfernt und lokale Fischergemeinden unterstützt wurden. In Deutschland hat Corona ein cleveres Mehrwegkistenprogramm entwickelt, das zu über 90 % aus recyceltem Kunststoff besteht, um die Produktion von neuem Kunststoff zu vermeiden. Bis heute hat Corona über 1.400 Säuberungsaktionen durchgeführt, mehr als 68.000 Freiwillige engagiert und Plastikmüll von mehr als 44 Millionen Quadratmetern Strand eingesammelt.

„Es ist wichtig zu wissen, dass der von uns wiedergefundene Kunststoff nicht aus Mexiko stammt. Es ist Plastik, das aus der ganzen Welt kommt und durch die Meeresströmungen überall an den Stränden landet", sagt Mercedes Guzman, Gründerin von Gelähmt, Coronas Strandreinigungs- und Recyclingpartner für den Mexiko-Plastikbrief. „Auch wenn unsere Arbeit vor Ort sehr schwierig ist, ist es erfüllend, die Botschaft zu vermitteln, dass es zwar nicht mein Plastik ist, aber meine gemeinsame Welt, die wir schützen müssen."

Mit dem Plastic Beach Letter unterstreicht Corona seine branchenführende Position als erste globale Getränkemarke, die bis 2021 einen Netto-Null-Plastik-Fußabdruck erreichen will. Diese Initiative ist Teil der laufenden Bemühungen der Marke, mehr Plastik aus der Umwelt zurückzugewinnen, als sie freisetzt. Sehen Sie, wie der Plastikbrief zum Weltozeantag durch den Kurzfilm von Wieden+Kennedy zum Leben erweckt wurde kurzen film.

Besuchen Sie www.protectparadise.com um mehr über die Nachhaltigkeitsinitiativen von Corona zum Thema Plastikverschmutzung zu erfahren.

Informationen zu Corona Global

Das in Mexiko beheimatete Corona ist die führende Biermarke des Landes und das weltweit beliebteste mexikanische Bier. Es wird in mehr als 180 Länder exportiert. Corona Extra wurde erstmals 1925 in der Cervecería Modelo in Mexiko-Stadt gebraut. Corona ist ein Pionier in der Bierbranche, denn es war das erste Bier, das in einer transparenten Flasche abgefüllt wurde, die für Reinheit und hohe Qualität steht. Das dargestellte Kunstwerk auf der Flasche ist mehr als rein dekorativ: Es unterstreicht unser Engagement für unser mexikanisches Erbe. Kein Corona ist komplett ohne die Limette. Das Limettenritual gibt dem Bier auf natürliche Weise Charakter, Geschmack und Frische und ist ein integraler Bestandteil der Erfahrung, die einzigartig für Corona ist. Die Marke ist ein Synonym für das Strandleben und zelebriert die Zeit unter freiem Himmel. Sie lädt die Menschen dazu ein, innezuhalten, zu entspannen und die einfachen Freuden des Lebens

zu genießen.

Das Thema Plastikmüll liegt Corona besonders am Herzen. Seit der Partnerschaft mit Parley for the Oceans im Jahr 2017 hat das Unternehmen sein Ziel, bis 2020 100 Inseln zu schützen, übertroffen

und setzt weiterhin konsequente globale Aufräumarbeiten um.





Informationen zu Anheuser-Busch InBev

Anheuser-Busch InBev ist ein börsennotiertes Unternehmen (Euronext: ABI) mit Sitz in Leuven, Belgien, mit Zweitlistungen an den Börsen von Mexiko (MEXBOL: ANB) und Südafrika (JSE: ANH) und mit American Depositary Receipts an der New Yorker Börse (NYSE): BUD). Als Unternehmen haben wir große Träume, um eine Zukunft mit mehr Jubel zu schaffen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Wegen, um die Momente des Lebens zu meistern, unsere Branche voranzubringen und einen sinnvollen Beitrag in der Welt zu leisten. Wir sind bestrebt, großartige Marken zu schaffen, die dem Test der Zeit standhalten, und die besten Biere mit den besten Zutaten zu brauen. Unser vielfältiges Portfolio von weit über 500 Biermarken umfasst die globalen Marken Budweiser®, Corona® und Stella Artois®, die länderübergreifenden Marken Beckʼs®, Hoegaarden®, Leffe® und Michelob ULTRA® sowie lokale Champions wie Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin®, und Skol®. Unser Brauerbe geht mehr als 600 Jahre zurück, über Kontinente und Generationen hinweg. Von unseren europäischen Wurzeln in der Brauerei Den Hoorn in Löwen, Belgien, ausgehend. Zu dem Pioniergeist der Brauerei Anheuser & Co in St. Louis, USA. Zu der Gründung der Schlossbrauerei in Südafrika während des Goldrauschs in Johannesburg. Nach Bohemia, der ersten Brauerei in Brasilien. Geografisch diversifiziert und mit einem ausgewogenen Engagement in Industrie- und Schwellenländern, nutzen wir die kollektiven Stärken von rund 169.000 Kollegen in fast 50 Ländern weltweit. Im Jahr 2021 betrug der Umsatz von AB InBev 54,3 Milliarden USD (ohne Joint Ventures und

assoziierte Unternehmen).



