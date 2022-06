Das sind die Sieger des Green Marketing Award

83 Einreichungen zur Premiere, Handelskonzern Spar und die Initiative "Too good to go" als nachhaltige Sieger.

Wien (OTS) - ÖBB-Werbung, GroupM und HORIZONT initiierten den ersten Green Marketing Award und holten am 9. Juni die nachhaltigsten Marketing-Aktionen des Landes in einer großen Gala vor den Vorhang. Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, sagte in ihrer Eröffnungskeynote, es gehe beim Marketing darum, den besten Ideen zum Durchbruch zu verhelfen. "Und wenn wir unser Klima retten und unseren Planeten lebenswert halten wollen, brauchen wir die besten Ideen. Auch im Marketing braucht es Vorbilder, die vorangehen und sich in den Dienst der guten Sache stellen. Mein Wunsch ist, dass der Green Marketing Award ein Anstoß sein möge für viele Nachahmer:innen und einen Wandel in der Branche."

In den drei Kategorien "think different", "be aware" und "innovate" wurden die Gewinner nach Vorauswahl durch eine Fachjury von einem Konsument:innen-Panel ermittelt und an diesem Abend ausgezeichnet. Mit 83 Einreichungen war die Zahl der Teilnehmer bei der Premiere des Green Marketing Award erfreulich hoch. In zwei Kategorien setzten sich Projekte des Handelskonzerns Spar durch, in der dritten ein Spar-Kooperationspartner: Die Initiative "unverpackt" von Interspar gewann "think different", "Too Good To Go" siegte bei "be aware", eine Koop von letzterem mit Spar holte sich den Preis in der Kategorie "innovate". Gekürt wurden die Sieger von den Partnerunternehmen ORF Enterprise, Volksbank und Wiener Städtische.

Die Siegerprojekte:

Kategorie 1 „think different“:

Interspar mit „unverpackt“ Adamah Biohof mit „Mehr weg Konzept“ Ja!natürlich „Freilandschweine-Haltung“

Kategorie 2 „be aware“:

Too good to go mit „Oft länger gut/Mindesthaltbarkeitsdatum“ Acker Österreich mit „GemüseAckerdemie“ Raiffeisen Ware mit „Ökosolar Biotop“

Kategorie 3 „innovate“

Kooperation Spar x To good to go mit „APP Überraschungssackerl“ Vollpension mit „Generationen cafe & Co“ Post AG mit „Green Pack Mehrwegpaket“

Weitere Fotos des Abends sowie Informationen zu den Siegerprojekten auf www.horizont.at

