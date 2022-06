"Friends on the road": Faire Arbeitsbedingungen in der Güterbeförderung ein Selbstverständnis

AK- und ÖGB-Forderung nach klaren Lohn- und Arbeitsbedingungen zielt ins Leere, weil es österreichische Arbeitgeber nicht betrifft

Wien (OTS) - Arbeiterkammer und ÖGB möchten im Rahmen der Umsetzung des EU-Mobilitätspakts die Bedingungen auf Europas Straßen fairer gestalten. Dabei wird jedoch der wesentliche Aspekt nicht berücksichtigt: die Differenzierung zwischen österreichischen und ausländischen Transporteuren. Anstatt durchsetzbare und kontrollierbare Regeln für alle zu fordern, sollte das gemeinsame Ziel die beste Lösung für österreichische Arbeitgeber und Arbeitnehmer sein.

"LKW-'Friends on the road' steht für ununterbrochene Aufrechterhaltung der Lieferketten. Moderne LKW sichern die Versorgung aller Menschen in Österreich. Wir bringen, was sie täglich brauchen. Faire Arbeitsbedingungen und Entlohnung sind für die heimischen Transporteure selbstverständlich. In Österreich wird so viel kontrolliert wie nirgends sonst in Europa", sagt Christian Spendel, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Logcom "Friends on the road".

Die Transportunternehmen in Österreich haben sich aus dem europaweiten Güterverkehr fast zur Gänze zurückgezogen, weil ein fairer Wettbewerb nicht mehr möglich war. Schon alleine deshalb zielt die Forderung nach fairen Lohn- und Arbeitsbedingungen in Österreich ins Leere, da diese bereits sehr hohen Standards und Lohnniveaus bei uns zum Nachteil gegenüber ausländischen, billigeren Unternehmen geführt haben. Längst sehen wir es als Teil unserer Aufgabe gleiche Spielregeln und die Kontrolle dieser einzufordern. Wenn die Arbeitnehmervertreter in Österreich dies nun auch so sehen, steht einem Schulterschluss nichts im Wege.

"Eine klare Kabotagenregelung für Österreich ist aus unserer Sicht neben besseren Durchgriffsrechten für die Polizei noch wichtiger, um im österreichischen Straßengüterverkehr österreichische Transporteure und ihre Beschäftigten gegenüber ausländischen LKW nicht weiter zu benachteiligen", sagt Spendel abschließend.

Über "Friends on the road":

Die Arbeitsgemeinschaft Logcom wurde mit über 600 Mitgliedern als Initiative der Wirtschaftskammer gegründet. Sie soll überregional und branchenübergreifend tätig sein. Primäres Ziel ist es, das Image des LKW in der Öffentlichkeit zu fördern und zu verbessern

Rückfragen & Kontakt:

Christian Spendel

+43(0)590900 DW 3692, 3693

office @ logcom.org

https://www.logcom.at/