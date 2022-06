Erstes Vorbereitungsspiel des Frauen-Teams vor der EURO: Österreich – Dänemark live in ORF 1

Am 12. Juni ab 13.15 Uhr; Dänemark – Österreich in der Nations League am 13. Juni um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Ab 6. Juli 2022 kämpft das österreichische Frauen-Fußball-Nationalteam bei der EURO in England um eine ähnlich gute Platzierung wie zuletzt in den Niederlanden. Dort wurde sensationell das Halbfinale erreicht. ORF 1 zeigt alle Spiele der EM live (Details unter presse.ORF.at). So auch am Sonntag, dem 12. Juni, wenn das Team von Irene Fuhrmann in Wiener Neustadt auf Dänemark trifft. Die Live-Übertragung beginnt um 13.15 Uhr. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka, an seiner Seite kokommentiert Ex-Teamspielerin Elisabeth Tieber. Die Analysen steuern Rainer Pariasek und Nadine Prohaska bei. Sowohl Tieber als auch Prohaska werden (neben Nina Burger) zum fixen Analyse-Team während der EURO gehören.

Für die ÖFB-Herren wird es dann am Montag, dem 13. Juni, ernst, wenn sie in Kopenhagen im Rahmen der Nations League auf Dänemark treffen. ORF 1 überträgt live ab 20.15 Uhr. Kommentatoren sind Oliver Polzer und Roman Mählich, im Studio analysieren Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer.

Außerdem werden die TV-Übertragungen auch als Live-Stream via ORF-TVthek, sport.ORF.at-Newsroom und ORF-Fußball-Special angeboten, nachträglich stehen für 24 Stunden auch Video-on-Demand-Angebote bereit. sport.ORF.at und das ORF-Fußball-Special informieren darüber hinaus mit Storys und Tabellen umfassend über das Geschehen bei der UEFA Nations League.

