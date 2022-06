SPÖ-Deutsch: „Vernichtender RH-Bericht zu ÖVP-Finanzen zeigt: Tarnen, Tricksen, Täuschen und Taschen-Vollstopfen ist türkises Programm"

ÖVP hat gewaltiges Korruptionsproblem – Nehammer zu 100 Prozent verantwortlich- „Game Over für Türkis-Grün: Sofortige Neuwahlen nötig“

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist der „vernichtende Rechnungshof-Bericht zu den ÖVP-Finanzen der nächste Beweis dafür, dass Tarnen, Tricksen, Täuschen und Taschen-Vollstopfen türkises Programm ist. Angesichts des aktuellen Rechnungshof-Berichts, der in vielen Punkten die Zahlen und Angaben der ÖVP auseinandernimmt und anzweifelt, angesichts der Tatsache, dass der Rechnungshof nun sogar einen Wirtschaftsprüfer in die ÖVP-Zentrale schickt, angesichts der nicht enden wollenden Liste an Vorwürfen, Skandalen und Verfahren gegen hochrangige Türkise und die ÖVP selbst, ist Nehammers treuherzige Versicherung, dass die ÖVP kein Korruptionsproblem habe, lachhaft und ein Schlag ins Gesicht der Bevölkerung“, so Deutsch. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die ÖVP hat ein gewaltiges Korruptionsproblem, die türkisen Tricksereien und Machenschaften stinken zum Himmel“, so Deutsch heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Deutsch betonte weiters: „Nehammer ist als ÖVP-Chef und ehemaliger Generalsekretär für die türkisen Machenschaften zu 100 Prozent verantwortlich. Es ist höchste Zeit, dass Nehammer seine Verantwortungsflucht beendet und endlich einsieht, dass es für Türkis-Grün Game Over heißt“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer, der klarstellt, dass die Regierung endlich den Weg für Neuwahlen freimachen muss. (Schluss) mb/ls

