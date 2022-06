SPORTUNION setzt beim Bundestag auf die Kraft des Ehrenamtes

Der 25. Ordentliche Bundestag des Sport-Dachverbandes findet heute und morgen in Graz unter dem Motto „Bewegende Werte – wie Werte bewegen“ statt.

Wien (OTS) - Die kommenden zwei Tage wird der Sport-Dachverband insbesondere die Leistung der zahlreichen freiwilligen Funktionärinnen und Funktionäre hervorheben, die in den letzten Jahren – trotz der schwierigen Umstände – Österreich bewegt haben. Das Rahmenprogramm startet bereits am heutigen Freitag-Abend mit einem „Walk and Talk“ vom Grazer Dom bis zum Franziskanerkloster. Der Start erfolgt nach einer Begrüßung durch SPORTUNION-Präsident Peter McDonald im Barocksaal des Priesterseminars Graz (ab 17 Uhr), wo Georg Plank, Gründer und Leiter der Initiative Pastoralinnovation einen Vortrag zum Thema Werte halten wird. Danach erfolgt eine gemeinsame Achtsamkeitswanderung mit verschiedenen Kraftorten und entsprechenden Achtsamkeitsübungen. „Die größte Zusammenkunft von Ehrenamtlichen aus der SPORTUNION zeigt die Kraft, Österreich ein Stück besser zu machen. Unsere Sportvereine sind als Wertegemeinschaft die beste Lebensschule unserer Kinder, denn ‚Sport verbindet‘ entwickelt und bewegt“, betont McDonald im Vorfeld der Tagung, die unter dem Motto „Bewegende Werte – wie Werte bewegen“ stattfindet.

McDonald und sein Team stellen sich der Wiederwahl

Am morgigen Samstag tagt dann das höchste Gremium der SPORTUNION Österreich im Raiffeisen Sportpark (Hüttenbrennergasse 31, 8010 Graz) von 10:30 bis 12:30 Uhr (Check-In ab 9:45 Uhr). Neben der Wahl des Bundesvorstandes für die kommende Periode (2022 bis 2026) wird es einen Rückblick und Ausblick geben. Die SPORTUNION hat in den letzten Jahren wegweisende Initiativen und Innovationen im Sinne des Sport- und Vereinswesens erfolgreich vorangebracht. In der kommenden Legislaturperiode will Verbandschef McDonald mit seinem Team diesen Weg fortsetzen und wird sich beim Bundestag der Wiederwahl stellen. Zahlreiche Delegierte aus ganz Österreich werden dabei sein. Unter den Ehrengästen wird auch Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler sein.

