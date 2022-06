„Bürgeranwalt“: Kostenfrage Heimtherapie

Wien (OTS) - Peter Resetarits beschäftigt sich in der jüngsten „Bürgeranwalt“-Ausgabe am Samstag, dem 11. Juni 2022, um 18.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Fällen:

Kostenfrage Heimtherapie

Regelmäßig berichtet „Bürgeranwalt“ über kranke Menschen, die wegen lebensnotwendiger Therapien jede Woche stundenlang ins Krankenhaus müssen. Und das, obwohl sie diese Behandlungen auch zu Hause bekommen könnten. Auch beim achtjährigen Finn H. wurde die Finanzierung der Behandlung zu Hause von den zuständigen Krankenversicherungen abgelehnt. Volksanwalt Bernhard Achitz fordert den Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse, Dr. Andreas Krauter, auf, endlich für alle Patientinnen und Patienten eine bundeseinheitliche Lösung zu erarbeiten.

Nachgefragt: Bekommt eine Frau mit Demenz nun doch eine höhere Pflegegeld-Stufe?

Besonders viele Beschwerden in der Volksanwaltschaft drehen sich um das Thema Pflegegeld: um angeblich zu niedrige, falsche Einstufungen wegen mangelhafter Gutachten. Anhand des Falles einer dementen Frau aus dem Mühlviertel, Frau Elisabeth P., diskutierte Volksanwalt Achitz das Thema Ende April mit Mag. Berndt Pokorny, Leiter der Rechtsabteilung der Pensionsversicherungsanstalt. Jetzt gibt es für Frau P. eine höhere Pflegestufe.

Teure „Besitzstörung“ mit Pkw

Nach wie vor häufen sich Beschwerden von Autofahrerinnen und Autofahrern aus ganz Österreich, die ihr Auto auf einem Platz abgestellt haben, von dem sie überzeugt waren, dass sie das dort dürfen – und dann eine Zahlungsaufforderung eines Rechtsanwalts bekommen haben. Wegen Besitzstörung sollen sie 300, 400 oder mehr Euro zahlen. Von „Abzocke und Falle“ ist dann oft die Rede. Sind die Forderungen unverhältnismäßig hoch? Muss man bezahlen? Was plant der Gesetzgeber in dieser Sache? Antworten dazu geben Dr. Johannes Stabentheiner vom Justizministerium und der Chefjurist des ÖAMTC, Mag. Martin Hoffer, im Studio.

