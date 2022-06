ORF-Premiere „Unter anderen Umständen – Für immer und ewig“ am 13. Juni in ORF 2

Um 20.15 Uhr: Ein neuer Fall führt Kriminalrätin Jana Winter und ihr Team in die Vergangenheit

Wien (OTS) - Als Kriminalrätin Jana Winter geht Natalia Wörner hartnäckig und instinktiv an ihre Fälle heran – so auch im jüngsten, bereits 18. Fall der TV-Reihe: In „Unter anderen Umständen – Für immer und ewig“ – als ORF-Premiere am Montag, dem 13. Juni 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 zu sehen – wird eine junge Frau erdrosselt aufgefunden. Und obwohl alle Indizien auf einen Wiederholungstäter hinweisen, bleibt Winter skeptisch und unvoreingenommen und geht bei ihren Ermittlungen lieber auf Nummer sicher. An der Seite von Natalia Wörner spielen u. a. Ralph Herforth, Martin Brambach, Lisa Werlinder, Hansjürgen Hürrig, Jacob-Lee Seeliger, Bettina Stucky, Karsten Antonio Mielke und Maik Solbach. Bei der Produktion, die 2021 entstand, führte Judith Kennel nach eine Drehbuch von Elke Rössler Regie.

Mehr zum Inhalt:

Eine junge Frau wird erdrosselt aufgefunden. Eine erste heiße Spur ergibt sich aus der Analyse der Tatwaffe, einem roten Seil. Es wurde schon einmal bei einem Mord verwendet, für den Bootsbauer Jan Littkovski (Karsten Antonio Mielke) hinter Gittern sitzt – aber ausgerechnet zur Zeit des Mordes Ausgang hatte.

Kriminalrätin Jana Winter (Natalia Wörner) und ihr Team haben es also offenbar mit einem Wiederholungstäter zu tun. Denn noch dazu gibt Littkovski zu Protokoll, zur Tatzeit mit seiner Verlobten, der Nachbarin des Opfers und im Gefängnis seine Brieffreundin, Geburtstag gefeiert zu haben. Ein Zufall zu viel, finden Jana und ihr Team – denn dann taucht auch noch eine weitere Brieffreundin des Verdächtigen auf.

