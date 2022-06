German Brand Award 2022: Auszeichnung für Impfkampagne des deutschen Handels und BSH advisors

Wien/Berlin (OTS) - „Leben statt Lockdown. Lass dich impfen.“, die Impfkampagne des deutschen Handels, wurde beim diesjährigen German Brand Award, einem der wichtigsten deutschen Markenpreise, mehrfach ausgezeichnet: Sie erhielt mit dem „Brand Impact of the Year“ die höchste Auszeichnung und gehört damit zu den großen Gewinnern des German Brand Award 2022. Bei der Kampagne handelt es sich um die größte privatwirtschaftlich organisierte Impfkampagne Deutschlands, hinter deren Konzeption sowie operativer Umsetzung die Wiener Agentur BSH advisors steht.

Mit dem renommierten German Brand Award werden Unternehmen, Agenturen, Marketeers sowie Organisationen gewürdigt, die durch eine vorbildliche Markenführung, nachhaltige Kampagnen und außergewöhnliche Marketingprojekte herausstechen.

„Leben statt Lockdown. Lass dich impfen.“ ist die gemeinsame Impfkampagne des deutschen Handels sowie der Handelsimmobilienwirtschaft, die im August 2021 gestartet wurde und schnell zur größten privatwirtschaftlich organisierten Impfkampagne Deutschlands wurde. Ziel war und ist die Steigerung der Impfbereitschaft gegen COVID-19 in Deutschland. Mithilfe der Kampagne werden Menschen einerseits mehrsprachig für die Impfung sensibilisiert (z.B. direkt im stationären Handel sowie über die Online- und Social-Media-Kanäle der beteiligten Unternehmen), sowie andererseits in den Einkaufszentren konkrete Impfangebote gemacht.

Die Zahlen sprechen für sich: Mit über dreißig Unternehmen aus Handel und Handelsimmobilienwirtschaft verzeichnen die beteiligten Unternehmen über 40 Millionen Kundenkontakte täglich, in den Einkaufszentren wurden im Rahmen der Kampagne über 1 Million COVID-19 Schutzimpfungen verabreicht und zwischenzeitig bestanden in mehr als 50 Einkaufszentren permanente Impfmöglichkeiten. Rund 13.600 Handelsstandorte haben die Print-Motive der Impfkampagne ausgespielt, über 5.000 Handelsstandorte auf digitalem Wege.

Der mit der Impfkampagne erreichte Impact überzeugte auch die Jury des German Brand Award: „Mit „Leben statt Lockdown“ gelang die größte privatwirtschaftlich organisierte Impfkampagne Deutschlands. Die mehrsprachige Kampagne richtete sich über mehrere Touchpoints hinweg an die breite Öffentlichkeit und erzielte täglich etwa 40 Mio. KundInnenkontakte. Dabei wurde neben der umfassenden Aufklärungsoffensive nicht nur zum Impfen motiviert. Strategisch wurden in Einkaufszentren auch unkomplizierte Impfungen ermöglicht. Die Kampagne sorgte so für einen beeindruckenden gesellschaftlichen Impact.“

Hinter „Leben statt Lockdown“ steckt die Wiener Agentur BSH advisors, die für die Strategie, das Design & die Erstellung der Sujets sowie die Koordination und operative Umsetzung aller Maßnahmen verantwortlich ist. „Wir wussten von Anfang an, dass wir für diese Impfkampagne sehr zielgruppenorientiert denken müssen, um einen Impact zu erzielen. Das Besondere an der Kampagne war auch die enge Zusammenarbeit mit den zahlreichen verschiedenen Stakeholdern, wie etwa dem Bundesgesundheitsministerium, den Verbänden, den Handelsunternehmen sowie den Testimonials.“, so Dr. Sabine Schnabel, Geschäftsführerin von BSH advisors.

Weitere Informationen zur Impfkampagne „Leben statt Lockdown. Lass dich impfen.“: https://www.leben-statt-lockdown.de

Weitere Informationen zum German Brand Award: https://www.german-brand-award.com/

Über BSH advisors:

BSH advisors ist eine international ausgerichtete Consultancy für strategische Kommunikation & Public Affairs mit Hauptsitz in Wien, weitere Büros befinden sich in Brüssel und in Berlin. BSH advisors wurde 2014 von Frau Dr. Sabine Schnabel gegründet, mittlerweile betreut das rund 10-köpfige Team sowohl zahlreiche börsennotierte Unternehmen als auch renommierte Familienunternehmen sowie ausgewählte Start-ups mit hohem Wachstumspotenzial. Weitere Informationen unter: https://bsh-advisors.com/

