AVISO: Pressekonferenz Kapsch TrafficCom - Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021/22

Wien (OTS) - Kapsch TrafficCom lädt am 15. Juni zur virtuellen Pressekonferenz anlässlich der Präsentation des Jahresergebnisses 2021/22 ein.

Gesprächspartner:

Georg Kapsch , CEO Kapsch TrafficCom

, CEO Kapsch TrafficCom Hans Lang, Investor Relations Officer



Datum: 15. Juni 2022, 10:30-11:30

Für die Teilnahme an der Pressekonferenz bitten wir um Anmeldung an ingrid.riegler @ kapsch.net

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung bis 14. Juni 2022.



