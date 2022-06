IFA Immobilieninvestment „Harter Straße 96“ zu 100% gezeichnet

Erneuter Platzierungserfolg der IFA AG in Graz

Bauherrenmodell Plus mit Investmentvolumen von 11 Mio. Euro zu 100% gezeichnet

Inflationsgesicherte Investments in geförderten Wohnbau stark nachgefragt

Erfolgreiche Platzierung der IFA AG in Graz: Mit dem Wohnbauprojekt „Harter Straße 96“ ist das 487. IFA Bauherrenmodell weniger als 4 Wochen nach Vertriebsstart zu 100% gezeichnet. Private Anlegerinnen und Anleger haben sich mit 11 Mio. Euro an diesem Grazer Bauherrenmodell Plus beteiligt. Sie profitieren von langfristig soliden, inflationsgesicherten Mieterträgen, Minimierung des Leerstandrisikos durch gemeinsame Vermietung, steuerlicher Optimierung, öffentlichen Förderungen, grundbücherliche Sicherheit sowie zugeordnetem Wohnungseigentum nach Fertigstellung.

„Der erneute rasche Platzierungserfolg unterstreicht den hohen Stellenwert von Immobilieninvestments für private Anlegerinnen und Anleger. Aufgrund von inflationsgeschützten Mieterträgen und der langfristigen Stabilität des geförderten Wohnbaus bieten IFA Bauherrenmodelle Realwertsicherung und sind ein stabiler Anker im Portfolio. Auch in Wien konnte vor wenigen Tagen mit dem „Wohnpark Liesing II“ ein weiteres Bauherrenmodell zu 100% platziert werden. Hochwertiger und leistbarer Wohnbau ist in den wachsenden Städten Graz und Wien langfristig erfolgreich und darüber hinaus ein wichtiger Beitrag für nachhaltige Stadtentwicklung“, so Michael Meidlinger, CFO der IFA AG.

Mit der „Harter Straße 96“ schafft IFA bis 2024 in beliebter, stark nachgefragter Wohngegend im grünen Grazer Bezirk Straßgang 30 geförderte Neubauwohnungen sowie 22 Tiefgaragenplätze. Alle Wohnungen verfügen über persönliche Freiflächen wie Eigengarten im Erdgeschoß, Terrasse, Loggia oder Balkon.

Informationen zu aktuellen Investments mit lang-, mittel- und kurzfristigem Anlagehorizont erhalten Sie unter www.ifa.at.

Daten & Fakten: „Harter Straße 96“

Standort: Harter Straße 96, 8053 Graz

Wohnungen: 30 Neubauwohnungen, alle mit privaten Freiflächen wie Eigengarten, Terrasse, Loggia oder Balkon

22 PKW-Tiefgaragenplätze

Gesamtinvestition: 11 Mio. Euro

Investment: Bauherrenmodell Plus mit persönlichem Eintrag der Investorinnen und Investoren im Grundbuch. Das Wohnungseigentum wird nach Fertigstellung begründet.

Geplante Fertigstellung: Frühjahr 2024

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investoren bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 486 Projekte erfolgreich realisiert. Anlegerinnen und Anleger haben IFA hierfür 2,54 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit kurz-, mittel- oder langfristigem Anlagehorizont. IFA ist Mitglied der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE). www.ifa.at

