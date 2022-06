Stadt Wien schnürt umfassendes Fernwärme- und Energie-Unterstützungs-Paket

Wien (OTS/RK) - Nach dem nunmehr beantragten Prüfungsverfahren für den Fernwärmetarif beauftragte Bürgermeister Michael Ludwig den zuständigen Finanzstadtrat Peter Hanke, ein umfassendes Fernwärme- und Energie-Unterstützungs-Paket auszuarbeiten. "Wir werden Maßnahmen setzen, um die Erhöhung der Preise für die Kundinnen und Kunden deutlich abzufedern. Durch weitere Unterstützungen soll zusätzlichen Belastungen der Wienerinnen und Wiener entgegengesteuert werden“, erklärte der Wiener Bürgermeister heute.

Die Wiener Energieunterstützung wird deutlich aufgestockt werden. Ausgeweitet wird sowohl der Umfang des Bezieher*innenkreises als auch der finanzielle Zuschuss für Kund*innen. Damit soll die zusätzliche Kostenbelastung auch von Fernwärmebezieher*innen weitgehend abgefedert werden.

Die Eckpunkte des gesamten Unterstützungspakets sollen bereits in den nächsten Tagen präsentiert werden. Zuvor ist jedoch noch eine umfassende rechtliche Prüfung der einzelnen Maßnahmen notwendig.

Um den Teuerungen – insbesondere auch am Energiesektor – gezielt entgegenzuwirken und gerade auch einkommensschwache Personengruppen zu unterstützen, hat die Stadt Wien bereits in den letzten Wochen konkrete Schritte gesetzt. „Ein erstes Energieunterstützungspaket wird bereits im nächsten Landtag beschlossen. Rund 260.000 besonders betroffene Wienerinnen und Wiener bekommen ab Ende Juni ohne Antrag 200 Euro direkt auf ihr Konto“, so Bürgermeister Ludwig.

