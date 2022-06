Open-Air-Fotoausstellung am Türkenschanzpark als abschließender Höhepunkt des Jubiläumsjahrs eröffnet

150 Jahre Wiener Cottage Verein

Wien (OTS) - Als krönender Abschluss des 150-jährigen Jubiläums des Wiener Cottage-Viertels wurde heute, 9. Juni, die öffentliche Freiluft-Fotoausstellung am Türkenschanzpark eröffnet. Bis 30. September zu sehen sind 60 großformatige Ansichten, die von der geschichtsträchtigen Vergangenheit des Cottage-Viertels erzählen. Dem voran ging ein hochkarätiges Fachsymposium inklusive Herausgabe eines Jubiläumsbuches, sowie eine Jubiläumsfeier im Palais Eschenbach, wo der Verein vor 150 Jahren gegründet wurde. Auch eine Jubiläumsbriefmarke sowie eine Emaille-Plakette für Mitglieder sind Bestandteile der Feierlichkeiten.

Als Geschenk an alle Wienerinnen und Wiener ist die Open Air Bilderschau mit über 60 großformatigen Ansichten über die Historie des Cottage-Viertels am äußeren Zaun des Türkenschanzparks – in der Gregor Mendel Straße – ab heute bis Ende September kostenlos zugänglich. „Die Ansichtskarten und Fotos aus Privatbesitz, die bis aus New York zu uns kamen und größtenteils erstmals zu sehen sind, erlauben einen ganz neuen Blick aufs Viertel“, erklärt Thomas Feiger, Präsident des Cottage Vereins und Kurator der Ausstellung.

Eröffnet wurde die Ausstellung im Beisein zahlreicher Gäste: Silvia Nossek, Bezirksvorsteherin des 18. Bezirk, hob die wertvolle Tätigkeit des Vereins hervor, der seit Anbeginn auf gesundes Wohnen setzt: „Das Cottage-Viertel ist eines der schönsten Grätzl Wiens und Währings. Den Initiatoren war schon damals vor 150 Jahren klar, dass auch in der Stadt Natur und Grün für Wohn- und Lebensqualität unabdingbar sind." Auch Daniel Resch, Bezirksvorsteher 19. Bezirks, würdigte die Arbeit des Vereins, der sich für den Erhalt des Ensembles einsetzt: „Das historische Ensemble des Cottagegebiets ist über die Stadtgrenzen hinaus berühmt. Das Cottage gilt als Vorbild für den so wichtigen Erhalt des Wiener und Döblinger Ortsbildes."

Die Gründung des Wiener Cottage Vereins, der am 9. Juni 1872 das Licht der Welt erblickte, gibt Anlass für zahlreiche Festivitäten: Neben der Fotoausstellung wurden Vergangenheit und Zukunft des Cottage-Viertels bei einem hochkarätige Fachsymposium diskutiert und mit einem Festakt gefeiert. Weiters wurde das Jubiläumsbuch „Das Wiener Cottage – Der Traum vom gesunden Wohnen“ herausgebracht. Abgerundet wurden die Aktivitäten mit einer Jubiläumsbriefmarke sowie eine Emaille-Plakette, die WCV Mitglieder künftig am eigenen Gartenzaun anbringen dürfen. Informationen zur Mitgliedschaft findet man unter www.cottageverein.at

