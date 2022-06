Behördenleiterkonferenz: Herausforderungen gemeinsam meistern

Die Bundesministerien für Inneres und Justiz luden zur Konferenz der Behördenleiterinnen und Behördenleiter.

Wien (OTS) - Am 09.06.2022 nahmen Behördenleiterinnen und Behördenleiter aus ganz Österreich bei der Behördenleiterkonferenz 2022 im Wiener Bundeskriminalamt teil. Die gemeinsame Veranstaltung dient der Information und dem Austausch und wurde vom Bundesministerium für Inneres sowie dem Bundesministerium für Justiz organisiert.

„Auch wenn sie derzeit im Schatten der Ukraine Krise stehen, bestehen die vielfältigen Herausforderungen für Polizei und Justiz weiter. Die Beobachtung und Abwehr von Extremismus, Radikalität und Extremismus aus allen Richtungen, der Kampf gegen die Cyberkriminalität und der Kampf gegen Schlepperkriminalität, um illegaler Migration zu begegnen, sind Aufgaben, die uns nicht nur abseits des Krieges beschäftigen – diese Aufgabenfelder werden auch vom Krieg beeinflusst“, sagte Innenminister Gerhard Karner anlässlich der diesjährigen Behördenleiterkonferenz.

„Die kriminellen Akteure nutzen in unsicheren Zeiten jede Chance für ihr schmutziges Geschäft. All das wird uns in Österreich, aber vor allem Sie als Leiterinnen und Leiter, massiv fordern. Ich bin mir jedoch sicher, dass sich diese Herausforderungen gemeinsam meistern lassen“, betonte der Innenminister anschließend.

Im Zuge der Konferenz wurde die neue Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), das Netzwerk Kriegsverbrechen, die Kriminaldienstreform, die Neuausrichtung des Cybercrime Competence Centers und die Einrichtung der Kontaktstelle Cybercrime vorgestellt sowie Fallpräsentationen des Internet-Anlagenbetrugs präsentiert.

