Wolfgang Leitner mit Erzherzog-Johann-Award ausgezeichnet

Höchste Auszeichnung der steirischen Wirtschaft für langjährigen CEO der Andritz AG.

Graz (OTS) - Ehre, wem Ehre gebührt: Im Rahmen des gestrigen Wirtschaftsparlaments wurde Wolfgang Leitner, langjähriger CEO der Andritz AG, mit der höchsten Auszeichnung der steirischen Wirtschaft, dem „Erzherzog-Johann-Award“, für sein unternehmerisches Lebenswerk ausgezeichnet. „Wolfgang Leitner und die Andritz AG – die beiden Namen gehören zusammen, so wie die beiden Begriffe Einsatz und Erfolg zusammengehören“, würdigte WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk den Industrie-Tycoon in seiner Laudatio. Doch sämtliche Superlative werden dem Lebenswerk des Arbeitersohns aus Graz (Leitners Vater war Schlosser in der Andritz), der sein Chemie-Studium an der Uni Graz sub auspiciis praesidentis abschloss, der als Managementberater unter anderem in New York bei McKinsey arbeitete und der mit Studienkollegen und späterem Wirtschaftsminister Martin Bartenstein das Pharmaunternehmen Genericon gründete, nicht gerecht. Wenngleich Leitner trotz milliardenschweren Erfolgs der von ihm seit 1994 als Vorstandsvorsitzendem geleiteten Andritz AG seine Wurzeln nie vergessen hat. „Wenn er durch die Hallen ,seiner‘ Fabrik ging, ist er für die Mitarbeiter nicht nur ,der Chef‘ gewesen, sondern er ist eben immer auch ,einer von ihnen‘ geblieben. Im Namen der steirischen Wirtschaft darf ich aufs herzlichste zu dieser außergewöhnlichen Lebensleistung gratulieren“, so Herk.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Steiermark

Mag. Mario Lugger

Referatsleiter Kommunikation

(0316)601-652

mario.lugger @ wkstmk.at