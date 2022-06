Outsourcing von Geschäftsprozessen: Post bündelt Aktivitäten unter neuer Marke „Post Business Solutions“

Zusammenschluss von vier Tochterunternehmen

Unter der neuen Marke Post Business Solutions bündeln wir unsere Geschäftsprozesslösungen und werden damit zu einer der größten Anbieter*innen für Dokumenten-Outsourcing auf dem österreichischen Markt. Statt vier Tochterunternehmen bietet die Post Business Solutions nun eine einheitliche Plattform für unsere Kund*innen, die Prozess-Know-how, modernste Technologie und die Zuverlässigkeit der Post kombiniert DI Walter Oblin, Generaldirektor-Stellvertreter und Vorstand für Brief & Finanzen der Österreichischen Post AG 1/2

Durch das Outsourcing an die Post Business Solutions können Unternehmen wichtige Ressourcen für ihre Kernaufgaben freisetzen und heben dabei Qualitätsverbesserungs- und Kosteneinsparungspotenziale. Als Sparringspartnerin für Geschäftsprozesse bieten wir unseren Kund*innen alle Leistungen aus einer Hand und begleiten sie auf dem Weg in eine digitale und nachhaltige Zukunft Mag. George Wallner, M.Sc., Geschäftsfeldleiter Post Business Solutions in der Österreichischen Post AG 2/2

Wien (OTS) - Die Post Business Solutions GmbH, ein Tochterunternehmen der Österreichischen Post AG, vereint sämtliche Lösungen im Bereich der Informations- und Geschäftsprozesse unter einer gemeinsamen neuen Marke. Durch den Zusammenschluss der vier bisherigen Tochterunternehmen Scanpoint, EMD, D2D und sendhybrid bekommen die Geschäftskund*innen künftig alle Dienstleistungen integriert und aus einer Hand. Damit wächst die Post Business Solutions zu einer der größten Dokumenten-Outsourcing-Player*innen in Österreich.

Vier Tochterunternehmen der Österreichischen Post AG – Scanpoint, EMD, D2D und sendhybrid – bearbeiten jeden Tag 1,6 Millionen Seiten für 450 Geschäftskund*innen aus acht Ländern, vor allem aus den Bereichen öffentliche Verwaltung, Banken, Versicherungen, Telekommunikations- und Industrieunternehmen. Um Geschäftskund*innen stärker auf dem Weg in eine wettbewerbsfähige Zukunft zu begleiten, wurden die vier bestehenden Tochtermarken unter der gemeinsamen Marke „Post Business Solutions“ vereint. Damit festigt die Post ihre Position auf dem österreichischen Markt als erfahrene und zuverlässige Partnerin von Unternehmen beim Analysieren, Auslagern und Automatisieren von Informations- und Geschäftsprozessen.

Ein einheitlicher Markenauftritt unter dem Motto „One Face to the Customer“ sorgt dafür, dass mehr als 30 physische und digitale Lösungen in diesem Bereich integriert und aus einer Hand angeboten werden. Die gebündelte Kompetenz und die neue Marke spiegeln sich auch in einem neuen Logo unter dem Dach der Österreichischen Post AG wider. „ Unter der neuen Marke Post Business Solutions bündeln wir unsere Geschäftsprozesslösungen und werden damit zu einer der größten Anbieter*innen für Dokumenten-Outsourcing auf dem österreichischen Markt. Statt vier Tochterunternehmen bietet die Post Business Solutions nun eine einheitliche Plattform für unsere Kund*innen, die Prozess-Know-how, modernste Technologie und die Zuverlässigkeit der Post kombiniert “, so DI Walter Oblin, Generaldirektor-Stellvertreter und Vorstand für Brief & Finanzen der Österreichischen Post AG.

Ressourcen effizient einsetzen

Rund 30 Lösungen der Post Business Solutions umfassen den gesamten Nutzungszyklus von Informationen von innen nach außen und innerhalb eines Unternehmens. Dieser Zyklus wird in vier Schritten umgesetzt: 1) Abholung und Zustellung von Brief- und Postsendungen im Rahmen des Poststellenmanagements („Collect your data“), 2) digitale Transformation von Dokumenten („Transform your data“), 3) Dokumentenmanagement („Manage your data“) und 4) Optimierung der Kund*innenkommunikation („Communicate your data“). In diesem Bereich nimmt die Post Business Solutions hinsichtlich Produktionsleistung bereits eine der führenden Positionen auf dem österreichischen Markt ein: Jährlich werden 500 Millionen Seiten gedruckt – Rechnungen, Briefe, Mitteilungen u.v.m. So werden durch unterschiedliche Lösungen insgesamt 80 Millionen Seiten pro Jahr digitalisiert. Es können beispielsweise Rechnungen mithilfe Künstlicher Intelligenz und durch Überprüfung seitens erfahrener Mitarbeiter*innen der Post Business Solutions innerhalb von 24 Stunden bearbeitet und eine hundertprozentige Datenqualität garantiert werden. Zudem werden 4,2 Millionen Geschäftsdokumente pro Jahr durch den E-Brief digital zugestellt. Darüber hinaus nutzt die Post Business Solutions innovative Technologien wie etwa Robotic Process Automation (RPA) und setzt auf höchste europäische Standards im Bereich Datenschutz. „ Durch das Outsourcing an die Post Business Solutions können Unternehmen wichtige Ressourcen für ihre Kernaufgaben freisetzen und heben dabei Qualitätsverbesserungs- und Kosteneinsparungspotenziale. Als Sparringspartnerin für Geschäftsprozesse bieten wir unseren Kund*innen alle Leistungen aus einer Hand und begleiten sie auf dem Weg in eine digitale und nachhaltige Zukunft “, erklärt Mag. George Wallner, M.Sc., Geschäftsfeldleiter Post Business Solutions in der Österreichischen Post AG.

Durch den Zusammenschluss der vier bisherigen Tochterunternehmen zur Post Business Solutions GmbH bleiben die bestehenden Produktionsstätten in Graz, Haid bei Linz, Wien und Nitra sowie sämtliche Arbeitsplätze der insgesamt 520 Mitarbeiter*innen erhalten. Gleichzeitig sollen durch die geplante Wachstumsstrategie in den kommenden Jahren bis zu 70 neue Jobs geschaffen werden.

Über Post Business Solutions GmbH

Die Post Business Solutions liefert österreichischen und internationalen Unternehmen Lösungen zur Optimierung, Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen im Dokumenten- und Informationsmanagement. Die vielfältigen Leistungen der Dokumenten-Outsourcing-Playerin umfassen den gesamten Nutzungszyklus von Informationen von innen nach außen und innerhalb eines Unternehmens. Dieser Zyklus wird in vier Schritten umgesetzt: von der Abholung und Zustellung von Brief- und Postsendungen („Collect your data“) über die digitale Transformation von Dokumenten („Transform your data“) und das Dokumentenmanagement („Manage your data“) bis hin zur Optimierung der Kund*innenkommunikation („Communicate your data“). Dabei macht die Post Business Solutions aus dem Aufwand ihrer Kund*innen in Dokumenten- und Informationsprozessen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für ihr Unternehmen und hebt Qualitätsverbesserungs- und Kosteneinsparungspotenziale. Als Sparringspartnerin für Geschäftsprozesslösungen begleitet sie ihre Kund*innen auf dem Weg in eine digitale und nachhaltige Zukunft.

