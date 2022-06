Bildung für nachhaltige Entwicklung an Wiener Schulen

Präsentation des Pilotprojekts der Wiener Klimabeauftragten und Verleihung des SDG-Awards an neun Wiener Schulen

Wien (OTS/RK) - Am Dienstagnachmittag, den 7. Juni 2022, wurden in der Bildungsdirektion für Wien im Rahmen der Veranstaltung „30 Jahre Weltklimagipfel – 30 Jahre Bildung zur Nachhaltigkeit“ neun Wiener Schulen zu SDG-Botschafterschulen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde das Projekt „Klimabeauftragte an Wiener Schulen“ erstmalig vorgestellt. Eröffnet wurde die Veranstaltung von Bildungsdirektor Mag. Heinrich Himmer, dem amtsführenden Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal Mag. Jürgen Czernohorszky und dem ehemaligen Bundespräsidenten und Co-Vorsitzenden des Ban Ki-moon Center for Global Citizen Dr. Heinz Fischer.

Der SDG-Award der Bildungsdirektion für Wien

Erstmalig verleiht die Bildungsdirektion für Wien den SDG-Award: neun Wiener Schulen wurden anlässlich des Awards zu SDG-Botschafterschulen gekürt. Neben einer Urkunde und einem Schild „Schule für Nachhaltigkeit“ erhielten die Schulen auch Sachpreise und Workshops, welche von der Stadt Wien, der MEGA Bildungsstiftung und Red Carpet Art Award gesponsert wurden.

Die Schulen und die eingereichten Projekte sind hier zu finden: https://bildungshub.wien/schulprojekte/?jet-smart-filters=jet-engine/default&_tax_query_projekt_schwerpunkte=455

Klimabeauftragte für Wiens Schulen

Im September 2021 startete das Pilotprojekt „Klimabeauftragte“. Dazu wurde in der Bildungsdirektion für Wien eine Stelle für die Koordination der Klimabeauftragten geschaffen. Aktuell besteht das Lehrer:innennetzwerk aus rund 25 Lehrer:innen. Bei den regelmäßigen Vernetzungstreffen und den Besuchen von Lehrer:innenfortbildungen steht vor allem der Austausch im Fokus.

An den Schulen sind die Klimabeauftragten Multiplikator:innen für nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz. Dort agieren sie als Ansprechpersonen für Vorhaben und Fragen der Schulgemeinschaft und unterstützen bei der Vernetzung und Umsetzung von Projekten und fächerübergreifender Klimabildung. Ziel ist, die Rolle der Klimabeauftragten an den Wiener Schulen zu verankern, um so nach und nach die notwendigen Rahmenbedingungen für nachhaltige Bildung in Wien zu schaffen.

Bildungsdirektor Heinrich Himmer sagt: „Als Bildungsdirektion für Wien ist uns das Thema Nachhaltigkeit ein besonders großes Anliegen. Durch den SDG-Award wollen wir den Schulen und den besonderen Bemühungen in diesem Bereich Anerkennung zollen. Durch die Klimabeauftragten wird nachhaltiges Denken und Handeln an den Schulen verankert.“

„Die Auseinandersetzung mit Klimaschutz kann gar nicht früh genug beginnen“, ist Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky überzeugt. „Klimabildung ist mir deshalb ein ganz besonderes Anliegen, das ich auch weiter forcieren werde. Derzeit sind wir mit unserer Klima-Tour in vielen Grätzln der Stadt unterwegs und sprechen dabei unter anderem auch viele junge Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner an! Wenn es uns gelingt, das Interesse und Bewusstsein für Klimafragen zu wecken, setzen wir auch einen wichtigen Schritt für die Zukunft unserer Stadt.“

Bundespräsident a.D. Dr. Heinz Fischer, der auch Mitbegründer des Ban Ki-moon Centre's in Wien ist und an der Beschlussfassung der SDGs bei den Vereinten Nationen im Herbst 2015 in New York mitgewirkt hatte, bezeichnet die SDGs als "humanes, soziales und verantwortungsvolles Weltregierungsprogramm". "Dieses Programm kann und wird entscheidende Beiträge zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit aller Nationen bei den zentralen Fragen der Gegenwart und der Zukunft bringen", so fügt Dr. Fischer bei.

Foto steht zum Download zu Verfügung: https://www.bildung-wien.gv.at/service/Presse/Presseaussendungen/Bildung-f-r-nachhaltige-Entwicklung-an-Wiener-Schulen.html

Fotocredit: Bildungsdirektion für Wien

Rückfragen & Kontakt:

Bildungsdirektion für Wien – Büro des Bildungsdirektors

Telefon: +43 1 52525-77016

E-Mail: robert.stiedl @ bildung-wien.gv.at