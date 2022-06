Tierschutzverein ANIMAL SPIRIT feiert 20-Jahres-Jubiläum

Hoffest am Gnadenhof Hendlberg in Laaben kommenden Sonntag

Laaben/NÖ (OTS) - Der 2002 gegründete Tierschutzverein ANIMAL SPIRIT feiert in diesen Tagen sein 20-jähriges Bestehen. Obmann und Gründer Dr. Franz-Joseph Plank erinnert sich: „Wenn ich daran denke, wie damals alles im kleinen Rahmen bei uns am Hendlberg in Laaben (NÖ) begonnen hat – mit gerade mal 2 Ziegen und ein paar Hühnern -, berührt es mich wirklich sehr. Damals hätten wir uns nie im Leben gedacht, wieviel wir in diesen 2 Jahrzehnten für Tiere in Not – ehemalige `Nutztiere` - erreichen und wie viele wir vor dem sicheren Tod bzw. einem traurigen Leben im Käfig oder an der Kette retten würden. Heute leben auf unseren bereits 3 Gnadenhöfen in NÖ (Laaben) und OÖ (2 im Bezirk Schärding) fast 700 gerettete Tiere optimal betreut bis zu ihrem natürlichen Tod.“

Möglich sind diese ebenso konkreten wie spirituellen Kraftorte nur, weil ANIMAL SPIRIT von Beginn an unterstützt wurde - zwar nicht von staatlichen Stellen („Nutztiere“ haben in der Politik nach wie vor so gut wie keinen Stellenwert, außer den, vom Menschen gewinnmaximierend ausgebeutet zu werden) -, dafür jedoch von vielen 1000en privaten SpenderInnen und Mitgliedern. Sie und auch einige großzügige Erbschaften und Schenkungen mitfühlender Menschen haben es über die Jahre ermöglicht, die Liegenschaften zu erwerben bzw. die nötigen Mittel für Futtermittel, tierärztliche Behandlungen, TierbetreuerInnen oder laufende Verbesserungen auf den Höfen zu beschaffen.

Dr. Plank weiter: „Aus diesem Grund laden wir alle Interessierte, Freunde und UnterstützerInnen von ANIMAL SPIRIT kommenden Sonntag (Vatertag), den 12. Juni ab 11 Uhr auf unser Jubiläums-Hoffest auf den Gnadenhof Hendlberg in 3053 Laaben, Klamm 112 ein. Auf die Besucher warten – bei voraussichtlich strahlendem Wetter – nicht nur unsere zutraulichen Tiere (Ponys, Schweine, Schafe, Ziegen, Kuh Mucki, Lamas, Kaninchen, Meerschweinchen, Hühner, Hunde und Katzen), sondern auch Kinderschminken, eine Tombola, ein Flohmarkt und ab 14 Uhr inspirierende Live-Musik von „Styrian Roots“ (Gandharvika und Stefan). Für (veganes) leibliches Wohl und Getränke ist ebenfalls gesorgt.“

Um Anmeldung wird gebeten unter eva@animal-spirit.at oder 02774-29 330. Es gibt beschränkte Parkplätze vor Ort, wir richten zusätzlich einen Shuttle-Dienst vom Platzplatz Klammhöhe ein. Bitte ggf. anrufen unter 0676-705 93 63 oder 0650-430 01 43.

Hoffest Gnadenhof Hendlberg

Kommenden Sonntag feiert der Tierschutzverein ANIMAL SPIRIT sein 20-jähriges Bestehen mit einem Hoffest am Gnadenhof Hendlberg in Laaben, NÖ.

Datum: 12.06.2022, 11:00 - 19:00 Uhr

Ort: Gnadenhof Hendlberg

Klamm 112, 3053 Laaben, Österreich

Url: https://www.animal-spirit.at/news/hoffest-12-juni-20-jahre-animal-spirit

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Franz-Joseph Plank, 0676-708 24 34

office @ animal-spirit.at

www.animal-spirit.at