Arbeiten für östlichen Teil der Ortsdurchfahrt Krummnußbaum im Zuge der Landesstraße L 5320 haben kürzlich begonnen

LR Schleritzko: Sicherheit, Lebensqualität und Gestaltung im Vordergrund

St. Pölten (OTS) - In Zusammenarbeit von Land Niederösterreich und Marktgemeinde Krummnußbaum wird mit Kosten von etwa 240.000 Euro (Land 80.000 Euro, Marktgemeinde 160.000 Euro) die Ortsdurchfahrt von Krummnußbaum im Zuge der Landesstraße L 5320 neugestaltet. Die Arbeiten führt die Straßenmeisterei Melk mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region in einer Bauzeit von rund vier Monaten durch. Mit der Fertigstellung dieses Abschnittes ist Ende September 2022 zu rechnen.

Landesrat Ludwig Schleritzko betonte dazu kürzlich beim offiziellen Baustart: „Mir ist es wichtig, die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die Lebensqualität in unserem Land und in den einzelnen Ortschaften zu verbessern. Die Maßnahme hier in Krummnußbaum ist ein wichtiger Schritt in die gewünschte Richtung.“ Aktuell wird auf einer Gesamtlänge von rund 630 Metern die Fahrbahn saniert, der Kanal wiederinstandgesetzt und ein neuer Fahrbahnbelag aufgebracht. Die Arbeiten an den Nebenflächen werden unter Aufrechterhaltung des Verkehrs in halbseitiger Bauweise bzw. mit lokalen Behinderungen ausgeführt.

Konnten die Straßenbauarbeiten im westlichen Teil im Jahr 2020 abgeschlossen werden, erfolgen nunmehr die Adaptionen und Sanierungen des östlichen Abschnittes. Mit einer Platzgestaltung im Bereich des neuen Gemeindezentrums bei integrierter Landesstraße sollen die Arbeiten im Verkehrsraum im Jahr 2024 ihren Abschluss finden.

Eine Sperre von Straßenanbindungen erfolgt lediglich im unbedingt erforderlichen Ausmaß für die Durchführung der Arbeiten. Für den Verkehr wird eine innerörtliche Umleitungsstrecke während dieses Zeitraumes zur Verfügung stehen. Die Asphaltierung des Fahrbahnbelages erfolgt unter einer maximal fünf Tage dauernden Totalsperre der Landesstraße. Im Zeitraum der Sperre soll der Verkehr über die L 5319 – B 1 – L 5318 umgeleitet werden. Der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Krummnußbaum ersuchen die Anrainerinnen und Anrainer um ihr Verständnis während der Bauarbeiten.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

