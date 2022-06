Studie zeigt: Jugend wünscht sich sichere Job-Perspektiven und neuen Führungsstil

Wien (OTS) - Arbeitsplatzsicherheit kommt vor Karrierechancen, nette Vorgesetzte vor Gehalt. Jobs in Österreich sind attraktiver als Jobs im Ausland. Das belegt eine aktuelle Repräsentativumfrage des Instituts für Jugendkulturforschung unter 1.000 jungen Österreicher*innen. Die Pandemie hat die Erwartungen an Führungskräfte verändert. Die Generation Corona „tickt“ sicherheitsorientiert und geht zu Macherqualitäten auf Distanz. Nur 11% wünschen sich Risikobereitschaft bei Führungskräften. In Krisenzeiten punkten kommunikative Skills sowie ein kühler Kopf. Gesundheitsberufe und IT werden als Zukunftsberufe gesehen, ebenso Marketing und Finanzwesen. Journalismus und PR werden von immerhin jedem 5. als Berufe mit Zukunft eingeschätzt.

Bei der Job-Suche nutzen jungen Österreicher*innen klassische Strategien: 49% suchen via Job-Börsen im Internet, 36% setzen auf das AMS, 35% recherchieren auf Internetseiten von Firmen oder Behörden. Weniger wichtig bei der Job-Suche: Karrieremessen (15%) sowie Xing oder LinkedIn (17%). Weitere Infos, Themen und Preise der Studie unter: https://www.ots.at/redirect/jugendkultur

