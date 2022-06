INTEGRI 2022: Die Preisträger

Österreichischer Preis für Integrierte Versorgung

Wien (OTS) - Der INTEGRI (Österreichischer Preis für Integrierte Versorgung) wurde am Abend des 2. Juni 2022 zum nunmehr sechsten Mal vergeben. Die Preisverleihung fand im Rahmen des 12. Österreichischen Gesundheitswirtschaftskongresses vor mehr als 400 Kongressteilnehmern statt.

Der INTEGRI zeichnet alle zwei Jahre jene Organisationen und Personen aus, die den veränderten Anforderungen an ein funktionierendes Versorgungssystem mittels innovativer Modelle der Integrierten Versorgung begegnen und damit einen positiven Beitrag zur Verbesserung des Gesundheitswesens in Österreich leisten. Der österreichische Preis für Integrierte Versorgung wurde 2011 gemeinsam von CompuGroup Medical (CGM) und dem INTEGRI-Initiativforum ins Leben gerufen. Seit dem Premierenjahr 2012 hat die Jury nunmehr insgesamt 105 Einreichungen bewertet. Die Einreichungen zum INTEGRI 2022 zeichneten sich laut Juryaussage allesamt durch beachtliche Qualität aus. Letztendlich wurden in einem zweistufigen Jurybewertungsverfahren die drei Preisträger bestimmt.

Folgende Initiativen wurden mit dem INTEGRI 2022 ausgezeichnet:

"Integrierte psychiatrische Versorgung"

• Preisträger: Kardinal Schwarzenberg Klinik, Schwarzach

• Begründung der Jury: "Neben der Vernetzung der Sektoren schätzt die Jury an dieser Einreichung zum INTEGRI 2022 besonders die Entlastungseffekte für den stationären Bereich. Auf die starke Zunahme psychiatrischer Erkrankungen wurde nicht nur reagiert, sondern bereits 2019 der steigende Bedarf zum Anlass für eine patientenzentrierte, ökonomisch sinnvolle und durch die modernen Instrumente der IT unterstützte Initiative genommen."

"Integrierte Ernährungsversorgung alter Menschen in der Langzeitpflege"

• Preisträger: Medizinische Universität Graz

• Jurybegründung: "Die Jury vergibt den INTEGRI 2022 an diese Einreichung aufgrund der hohen Bedeutung der optimalen Ernährung für geriatrische BewohnerInnen zur Vermeidung gesundheitlicher Folgeschäden. Dieses integrierte Versorgungsmodell, das professions-, standort-, organisations- und sektorenübergreifend wirksam ist, betont die oft vernachlässigte Bedeutung kennzahlengestützter integrierter Versorgungsprozesse und leistet einen großen Beitrag zur Altersgesundheit. Kommunikation wird systematisch gefördert und ein Scheinwerfer auf optimale Ernährung als etwas nicht Selbstverständliches gerichtet."

"Mobile Patientenversorgung"

• Preisträger: KABEG - LKH Villach

• Begründung der Jury: "Die Mitglieder der Jury vergeben den INTEGRI 2022 an diese Initiative, da sie mehrere Zielrichtungen der Optimierung integrierter Versorgung in einer Organisationsform verbindet: die Betreuung durch ein mobiles Palliativteam, die ambulante geriatrische Mobilisation AGR im Wohnumfeld der betroffenen Patienten und die telemedizinische Betreuung kardiologischer Patienten durch HerzMobil Kärnten. Das Projekt nützt Beispiele anderer Regionen, die adoptiert und adaptiert wurden. Es überwindet Finanzierungsgrenzen im Gesundheitswesen zum Wohle der PatientInnen. Zusätzlich zur Senkung der Mortalität erzielen die Aktivitäten auch ökonomische Wirkung durch die Reduktion von Hospitalisationen und Krankentransporten sowie die Verkürzung von Krankenhausaufenthalten."

Die Preisverleihung

Die INTEGRI-Preisverleihung wurde von Mag. Roland Schaffler (u.a. Chefredakteur QUALITAS, Springer Verlag) moderiert. Erwin Jobst und Andreas Augeneder (CompuGroup Medical) gaben Einblick Bedeutung und die Beweggründe zur damaligen Initiierung, sowie zur Zukunftsausrichtung des INTEGRI. Die Healthcare-Experten Dr. Susanne Herbek, Priv.-Doz. Dr. Claudia Wild und Dr. Heinz Brock überreichten für die INTEGRI-Jury die begehrten INTEGRI-Glasskulpturen des renommierten Tiroler Glaskünstlers Robert Comploj an die Preisträger.

„CGM unterstützt mittels moderner IT-Technologie die Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens. Unser Unternehmensclaim ‘Synchronizing Healthcare’ steht dabei, wie auch das Konzept der Integrierten Versorgung selbst, für die zielgerichtete Zusammenarbeit aller am Gesundheitssystem beteiligten Akteure. Das gemeinsame Ziel, die Patientenversorgung zu verbessern und gleichzeitig das Gesundheitssystem wirtschaftlicher zu gestalten, begründet das Engagement der CGM für eine Integrierte Versorgung“, so Erwin Jobst (CGM).

Über Integrierte Versorgung

Das Thema „Integrierte Versorgung“ findet sich in fast allen Strategien, Konzepten, Plänen und Verein-barungen zur Zukunft des österreichischen Gesundheitswesens. Als Auftrag eine kunden-, klienten- oder patientenorientierte Dienstleistung arbeitsteilig zu erbringen. Zugleich soll diese komplexe Dienstleistung das soziale Umfeld der Patienten, die Sektoren, Organisationen und Berufsgruppen beteiligen, die gebraucht werden: idealerweise von der Prävention über Rehabilitation bis zur Palliativbetreuung. Theoretisch ein hoher Anspruch – in der Praxis noch mehr.

Über CompuGroup Medical (CGM)

CompuGroup Medical ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete 2021 einen Jahresumsatz von über 1 Mrd. Euro. Softwareprodukte zur Kommunikation und zur Unterstützung von ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Krankenhäusern, Arztpraxen, Apotheken und Laboren dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CGM-Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Million Softwareanwendern in ambulanten und stationären Gesundheitseinrichtungen. Mit Standorten in 19 Ländern und Produkten in 55 Ländern weltweit verfügt CGM als eHealth-Unternehmen über die größte Reichweite unter Leistungserbringern. Rund 8.500 CGM-Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen in den internationalen Gesundheitsmärkten.

Mehr zum INTEGRI: INTEGRI - Österreichischer Preis für Integrierte Versorgung

