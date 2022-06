Umbruch in der Insolvenzrechtsbranche: Arno Maschke und Philipp Dobner von SUP gründen gemeinsam mit fruhstorfer & toifl neue Kanzlei-BILD

ecolaw geht mit vier ausgewiesenen Insolvenzrechtsexperten an den Start

Wien (OTS) - „ Heute gibt es doppelten Grund zu feiern – die Kanzlei fruhstorfer & toifl wird zehn Jahre alt. Gleichzeitig schlagen wir ein spannendes neues Kapitel auf: Gemeinsam mit Arno Maschke und Philipp Dobner, zwei der renommiertesten Insolvenzanwälte Österreichs, werden wir zu ecolaw “, so Rechtsanwältin Dr. Andrea Fruhstorfer anlässlich der 10-Jahres Feier von fruhstorfer & toifl im Palmenhaus. ecolaw ist eine hochspezialisierte Kanzlei in Wien und Salzburg mit Fokus auf Insolvenz- und Immobilienrecht.

ecolaw – Geballte Kompetenz und vielfältige Erfahrung als Erfolgsrezept

„ Schulyok Unger & Partner ist seit über 25 Jahren eine der bekanntesten Insolvenzkanzleien. Gründer Dr. Peter Schulyok hat das Insolvenzrecht so geprägt wie kaum ein anderer in Österreich. Ich freue mich sehr, dass mit Arno Maschke und Philipp Dobner zwei ehemalige Schüler und Kanzleipartner dieser Koryphäe mit uns eine neue Kanzlei gründen “, so Rechtsanwältin Dr. Ute Toifl, die fortfuhr: „ Wir vier Partner haben denselben Zugang zu unserer Arbeit und dasselbe Verständnis für unseren Tätigkeitsbereich: Eine Beratung, die eng auf den Klienten und den klaren Fokus auf die Herausforderungen einer erfolgreichen Insolvenzverwaltung abgestimmt ist, sowie ein stets lösungsorientiertes Handeln. Gepaart mit der nun geballten Kompetenz bin ich davon überzeugt, dass wir für unsere Mandanten und in den Verwaltungen erfolgreich tätig sein werden ".

ecolaw erarbeitet Sanierungskonzepte und begleitet Klienten vor, während und nach Insolvenzverfahren. Die Unterstützung reicht dabei von außergerichtlicher und gerichtlicher Abwehr und Durchsetzung von Anfechtungsansprüchen, über insolvenzfeste Vertragsgestaltung bis hin zur Vertretung von Gläubigerinteressen.

„ Unser Ziel ist es, für unsere Mandanten und ihre individuelle Situation und ebenso in den zugewiesenen Insolvenzverfahren möglichst rasch eine Lösung zu finden. Dabei geht es uns insbesondere um effiziente, wirtschaftlich sinnvolle und ganz auf die Bedürfnisse unserer Klienten in der jeweiligen Krisensituation abgestimmte Ergebnisse “, so Rechtsanwalt Dr. Philipp Dobner, der fortfuhr: „ Gerade bei der Bestellung als Masseverwalter gilt es, verantwortungsvoll und mit viel Fingerspitzengefühl zu agieren. In dieser heiklen Situation braucht es den Blick auf das Wesentliche, zielgerichtetes Handeln und ganzheitliches Denken – dafür stehen wir vier Partner bei ecolaw “.

Wirtschaftslage führt zu steigendem Bedarf nach Kompetenz im Insolvenzrecht

Mit dem Zusammenschluss der vier Rechtsanwälte gehört ecolaw zu den größeren Kanzleien für Insolvenzrecht in Wien. Darüber hinaus wird die Kanzlei auch in den Bundesländern – im Speziellen in Salzburg – tätig sein.

„ Nie zuvor hat es mehr Bedarf an Expertise im Bereich nachhaltiges Krisenmanagement und Unternehmenssanierung gegeben. Denn mit dem Auslaufen der Corona-Hilfsprogramme, der Rekord-Inflation und den steigenden Energiepreisen wird die Zahl der Insolvenzeröffnungen wieder zunehmen – das merken wir bereits in unserer täglichen Arbeit “, so Rechtsanwalt Dr. Arno Maschke und weiter: „ Da wollen wir mit ecolaw ansetzen. Mit unserer besonderen juristischen Fachkenntnis und der umfassenden Erfahrung wollen wir ein Kompetenzzentrum für Insolvenzrecht sein. Es gilt mit Expertise und Aufklärung einen Beitrag zur Bewältigung dieser wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Herausforderung zu leisten. “

Umfassendes Know-how auch im Immobilienrecht

ecolaw berät ihre Klienten auch in den Rechtsgebieten Mietrecht, Makler- und Bauträgervertragsrecht, Wohnungseigentumsrecht, Grundbuchsrecht sowie beim Abschluss von Liegenschaftskaufverträgen. „ Die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten von Immobilienverträgen erfordern eine kompetente, auf den einzelnen Sachverhalt zugeschnittene Beratung. Hier stehen wir unseren Mandanten von Anfang an zur Seite - mit vielfach erprobter Kompetenz und unserem tiefgreifenden Verständnis für die Bedürfnisse aller Parteien “, so Dr. Ute Toifl.

„ Wir danken unseren Wegbegleitern für ihre Unterstützung sowie den Richterinnen und Richtern der Insolvenzgerichte und unseren Klienten für das uns entgegengebrachte Vertrauen – wir freuen uns darauf, als ecolaw auch in Zukunft mit vollem Einsatz für sie da zu sein “, so die vier Partner Dr. Andrea Fruhstorfer, Dr. Ute Toifl, Dr. Arno Maschke und Dr. Philipp Dobner unisono abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

VHP CONSULTING

Mag. iur. Valerie Hauff-Prieth, MPS, CSE

Telefon: +43 660 82 82 808

E-Mail: valerie.hauff-prieth @ vhp.consulting