Corona: Aktuelle Zahlen aus Kärnten

Inzidenz in Kärnten weit unter Bundesdurchschnitt. Leichter Anstieg bei Neuinfektionen zu beobachten. 61,5 Prozent der Bevölkerung vollimmunisiert.

Klagenfurt (OTS/LPD) - Aufgrund des Ausfalles von ktn.gv.at konnten auch die aktuellen Corona-Zahlen nicht veröffentlicht werden. Heute (Mittwoch) wurden 96 Neuinfektionen gemeldet. Aktuell befinden sich 41 Menschen im Krankenhaus, vier von ihnen müssen intensivmedizinisch versorgt werden. Die Siebentageinzidenz liegt in Kärnten derzeit bei 129,7 - bundesweit ist es 220. „Wir verzeichnen eine leicht steigende Inzidenz, was sich auch in den Abwasseranalysen wiederspiegelt“, sagt Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes, im Zuge einer heute erfolgten Medieninformation.

Bei den verabreichten Impfungen gab es vergangene Woche einen leichten Anstieg. 1.145 Dosen injiziert. Den 4. Stich haben sich in Kärnten bereits 1.491 Menschen abgeholt. Aktuell sind 61,5 Prozent der Kärntner Gesamtbevölkerung vollständig immunisiert, bei 49.205 Personen sind die Impfzertifikate bereits abgelaufen.

Die Impfzentren des Landes im Alpe-Adria-Center in Klagenfurt und dem VEZ in Villach sind wie gewohnt, samstags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Die ÖGK impft am Freitag von 13 bis 19 Uhr am Alten Platz in Klagenfurt.

