ORF III am Donnerstag: Neue „Land der Berge“-Dokumentation und „Politik live“

Außerdem: „Die besten Momente zum 50. Geburtstag“ von Nadja Maleh, „DENK mit KULTUR“ und „Dinner für Zwei“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Donnerstag, dem 9. Juni 2022, die „Land der Berge“-Neuproduktion, „Schafe – Die heimlichen Helden der Almen“. Danach geht es weiter mit einer Ausgabe „Politik live“, die sich diesmal um „Das Rennen um die Hofburg“ dreht. Der Spätabend steht mit drei Sendungen im Zeichen des 50. Geburtstags von Kabarettistin Nadja Maleh: Auf „Die besten Momente zum 50. Geburtstag“ folgen „DENK mit KULTUR – Kurt Rydl und Nadja Maleh“ sowie abschließend „Dinner für Zwei – Nadja Maleh und Herbert Steinböck“.

Im Hauptabend stellt eine „Land der Berge“-Neuproduktion „Schafe – Die heimlichen Helden der Almen“ (20.15 Uhr) in den Mittelpunkt. Der Film begibt sich auf die Spuren der kleinen Wiederkäuer: Ohne sie wären die Winter der vergangenen Jahrhunderte kaum überstehbar gewesen und die Almen in ihrer heutigen Form sogar undenkbar. So verdichten sie etwa mit ihren „goldenen Klauen“ auf natürliche Weise den Boden und beugen damit Murenabgängen vor.

Anschließend folgt „Politik live“ (21.05 Uhr) zum Thema „Das Rennen um die Hofburg – Wer wird sich Van der Bellen stellen?“ Nach dem Sommer ist Wahltag – und dann wird entschieden, wer als Bundespräsident/in in der Hofburg amtiert. Was bisher geschah:

Alexander Van der Bellen tritt mit guten Umfragewerten im Rücken noch einmal an. SPÖ, ÖVP und NEOS gehen erst gar nicht ins Rennen und die Freiheitlichen sind noch auf der Suche nach einer Kandidatin oder einem Kandidaten. Warum herrscht so viel Zurückhaltung bei den Parteien? Welcher Wahlkampf kommt auf uns zu? Hat das Amt des Bundespräsidenten während der innenpolitischen Turbulenzen der vergangenen Jahre an Bedeutung gewonnen? Ist es ein Garant für Stabilität oder doch nur eine Art Staatsnotariat? Darüber diskutieren bei Wolfgang Geier u. a. Anneliese Rohrer (Journalistin), Stefan Sengl (PR-Berater, ehem. Wahlkampfleiter von Heinz Fischer) und Christoph Pöchinger (Politikberater).

Im Spätabend gratuliert ORF III Kabarettistin und Schauspielerin Nadja Maleh zum runden Jubiläum: Die Sendung „Die besten Momente zum 50. Geburtstag“ (21.50 Uhr) zeigt die lustigsten und herausragendsten Szenen ihrer bisherigen Programme, und auch Kolleginnen und Kollegen wie u. a. Caroline Athanasiadis, Lydia Prenner-Kasper und Angelika Niedetzky kommen zu Wort.

Danach ist Nadja Maleh, gemeinsam mit Kurt Rydl, zu Gast bei „DENK mit KULTUR“ (22.45 Uhr) und spricht in dieser 2015 entstandenen Aufzeichnung mit Birgit Denk über ihren Karrierestart in Köln und den ausschlaggebenden Moment für ihr Entscheidung, als Solokabarettistin die Bühnen zu stürmen.

Den Abend beschließt das ORF-III-Impro-Format „Dinner für Zwei“ (23.40 Uhr) mit einer Ausgabe aus dem Jahr 2020, in der Nadja Maleh und Kabarett-Kollege Herbert Steinböck unter der Anleitung von Spielleiter und „Butler“ Christoph Fälbl einander zu einem Abendessen mit Pointen-Garantie treffen.

