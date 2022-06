Cyberattacke: Land richtet Hotline für Bürgeranfragen ein

Hotline 050 536 53003 ab morgen verfügbar – Info-Homepage des Landes geht Freitag ans Netz – GVS-Auszahlung nächste Woche – Schulverwaltungssystem wird erneuert

Klagenfurt (OTS/LPD) - Nach dem heutigen Treffen der Einsatzgruppe Cybertattacke des Landes Kärnten informierte Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes, die Medienvertreter über die aktuellen Entwicklungen nach der dem Hackerangriff. „Ein Fahrplan für die Wiederherstellung der IT-Systeme wurde entwickelt. Es gilt weiterhin das Prinzip Sicherheit vor Schnelligkeit“, berichtet Kurath und verweist darauf, dass erneut ein Überlastungsangriff auf die Landes-IT verübt wurde, der erfolgreich abgewehrt werden konnte. „42.000 Angriffe auf das System wurden von der neuen Firewall verhindert“, schildert Kurath.

Für mögliche Betroffene des Hackerangriffs wird das Land Kärnten eine Hotline einrichten, die ab morgen (Donnerstag) unter 050 536 53003 erreichbar sein wird. Sobald verifiziert werden kann, dass schützenswerte Personendaten veröffentlicht wurden, wird das Land den betroffenen Personenkreis kontaktieren. „Laut Datenschutzbehörde kann die Information entweder persönlich, oder durch eine Verlautbarung, die in Medien publiziert wird, erfolgen“, berichtet Kurath.

Parallel dazu wird an der Wiederherstellung der Seite ktn.gv.at gearbeitet. „Am Freitag sollte eine Seite online gehen, die alle relevanten Informationen zum Hackerangriff bereitstellt und auch Verlautbarungen des Landes beinhalten wird. Zusätzlich wird es eine Linksammlung geben, die wichtige Informationen für Opfer von Cyberkriminellen bietet“, sagt Kurath und verweist darauf, dass derzeit noch nicht abschätzbar ist, wann ktn.gv.at in gewohnter Art und Weise wieder ans Netz gehen kann. „Wir wollen kein zusätzliches Risiko eingehen und den Hacker eine Möglichkeit zum Angriff bieten“, sagt Kurath und bittet die Bevölkerung um Verständnis.

Das Tool, das für die Auszahlung der Grundversorgung (GVS) notwendig ist, ist mittlerweile wieder verfügbar. „Wir werden die Auszahlungstermine nächste Woche durchführen“, so Kurath. Die Grundversorgungsleistungen, der Mietzuschuss und das Verpflegungsgeld werden am 13. und 14. Juni in den Bezirken ausgezahlt.

Termine sind:

Klagenfurt: 13. Juni (8 bis 12 Uhr), Hasnerstraße 8

Villach: 14. Juni (ab 14 Uhr), Ossiacher Zeile 29

Feldkirchen: 14. Juni (ab 14 Uhr) Himmelberg Straße 5

Spittal: 14 Juni (ab 14 Uhr), Tiroler Straße 16

St. Veit: 14. Juni (ab 14 Uhr), Berggasse 8

Wolfsberg: 14. Juni (ab 14 Uhr), Am Weiher 5

Das Schulverwaltungstool „Sokrates“, das durch den Angriff ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde, wird aus heutiger Sicht ab 20. Juni wieder verfügbar sein. „Es war ohnehin geplant, die Server während der Sommerferien zu erneuern, diese Arbeiten werden nun vorgezogen“, berichtet der Leiter des Landespressedienstes.

