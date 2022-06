WB-Egger: „Forderung der SPÖ nach 4-Tage-Woche in Zeiten wie diesen reiner Populismus“

Arbeitszeitverkürzung in Zeiten eines massiven Arbeitskräftemangels gefährdet unsere wirtschaftliche Entwicklung in einer ohnehin schon sehr herausfordernden Zeit

Wien (OTS) - „In einer Phase eines akuten Arbeitskräftemangels die Einführung einer 4-Tage-Woche zu fordern, zeugt von mangelnden Wirtschaftsverständnis seitens Pamela Rendi-Wagner“, resümiert WB-Generalsekretär und Abg. z. NR. Kurt Egger. Wie der WB-Stellenmonitor aufzeigt, jagt ein Monatsrekord an offenen Stellen den Nächsten. So waren im Mai bereits über 280.000 Stellen ausgeschrieben. Und daneben haben die heimischen Betriebe mit Inflation, den Nachwirkungen der Corona-Krise und Lieferkettenproblemen noch andere Aufgaben zu meistern. „Wenn unsere Unternehmen ihre Betriebe nicht offenhalten können – und dafür brauchen sie motivierte Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter –, bedeutet dies sinkenden Wohlstand für uns alle“ so Egger.

Aus einer Eurostat-Statistik geht klar hervor, dass die tatsächliche Arbeitszeit in Österreich unter dem EU-Schnitt liegt, und nicht darüber. „Rendi-Wagner möge sich die Statistik bitte seriös anschauen“ meint Egger abschließend.

